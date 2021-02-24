Акція розпочнеться 25 лютого о 16:00 за Києвом.

Економічна стратегія Anno 1800 стане тимчасово безкоштовною на ПК. Пробний період стартує 25 лютого о 16:00 і закінчиться 1 березня о 21:00 за Києвом. Акція присвячена початку третього сезону в грі.

Щоб випробувати гру безкоштовно, потрібно зайти на спеціальну сторінку акції, повідомляє компанія Ubisoft.

На період дії безкоштовних вихідних користувачам буде доступна повна версія Anno 1800 з усіма доповненнями. А після закінчення акції весь прогрес можна буде перенести в платну версію гри.

Трейлер Anno 1800

Детально про Anno 1800

Anno 1800 – це містобудівельний і економічний симулятор з елементами стратегії в реальному часі. Дії гри відбуваються у 19 столітті. Гравці опиняються на зорі індустріальної епохи. Вони повинні досліджувати і облаштовувати нові території, будувати великі міста, домагатися успіхів у торгівлі, дипломатії та військовій справі.

Гра вийшла у 2019 році тільки на ПК. На агрегаторі Metacritic у неї 81 бал від ЗМІ та 7,9 бала від користувачів.

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Автор: Сергій Коршунов