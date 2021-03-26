Всі бажаючі можуть випробувати гру з 26 по 29 березня в Steam.

Сьогодні, 26 березня, в Civilization VI почалися безкоштовні вихідні. Всі бажаючі можуть зіграти у знамениту стратегію в сервісі цифрової дистрибуції Steam. Акція триватиме до 29 березня.

На час дії безкоштовного періоду Civilization VI отримала знижку у 75%, а ціна на набір доповнень до гри була знижена на 81%.

Трейлер Civilization VI

Детальніше про Civilization VI

Civilization VI – це шоста частина легендарної покрокової стратегії. Події гри охоплюють великий період – починаючи з найдавніших часів і закінчуючи недалеким майбутнім людства.

Гравцеві в ролі правителя потрібно провести свою країну крізь століття до перемоги.

У грі є 19 цивілізацій і шість типів міст-держав з різними особливостями: торгові, релігійні, наукові, культурні, промислові та військові.

У шостій частині міста розбиті на райони, які будуються на окремих клітинках. Гравці можуть обирати тип уряду, видавати закони, розширювати поселення і вести війну з ворогами.

Гра вийшла у 2016 році на ПК. Пізніше її перенесли на PlayStation 4, Xbox One та Nintendo Switch. На агрегаторі рецензій Metacritic у ПК-версії гри 88 балів зі 100 від критиків та 7 балів від користувачів.

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Автор: Сергій Коршунов