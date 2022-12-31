Ідеальне знання поведінки всіх ворогів дозволяє домогтися і такого досягнення.

Elden Ring може стати рекордсменом за кількістю способів незвичайного проходження. Які тільки випробування не ставлять перед собою ентузіасти в грі. Наприклад, не так давно один з них пройшов усіх босів у проекті без жодного пропущеного удару. Для цього довелося скласти спеціальний маршрут і багато тренуватися. А зараз схожим досягненням відзначився стример під псевдонімом ainrun. Він переміг кожного з головгадів за допомогою одних лише стусанів.

На відео нижче демонструється частина бою гравця проти Маленії, Клинка Мікелли — найскладнішого супротивника в Elden Ring. Цей поєдинок тривав протягом чотири годин, тому реакція стримера після перемоги цілком зрозуміла.

Ainrun не використовував жодної надприродної тактики. Він просто досконально вивчив всі патерни поведінки босів. У ролику з Маленією можна побачити, як ентузіаст точно ухилявся від підступних атак противника в певні сторони. І атакував стример тільки в конкретний момент: коли з'являлося досить широке вікно, щоб можна було підбігти і відважити стусан з тривалою анімацією.

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Elden Ring — основні подробиці

Це рольовий екшен від японської студії FromSoftware, творців Dark Souls, Bloodborne і Sekiro: Shadows Die Twice.

Події гри розгортаються в світі під назвою Междуземье. Головний герой, Потьмянілий, повинен зібрати осколки Кільця Елдена, щоб стати єдиним правителем. Для цього необхідно перемогти шістьох напівбогів.

Геймплей проекту включає складні битви, прокачування і створення власної збірки персонажа, пошук секретів, крафт і поїздки на коні.

Elden Ring вийшла 25 лютого 2022 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S. на Metacritic вона отримала в середньому 95 балів від критиків і увійшла в сто найбільш високооцінених ігор всіх часів.

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