Останні 15 рівнів вимагають величезну кількість досвіду.

Прокачування і пошук потужнішої екіпіровки — два стовпи, на яких стоїть серія Diablo. Четверта частина теж побудована на цих принципах, але, схоже, Blizzard Entertainment вирішила штучно ускладнити життя користувачам на пізньому етапі гри. Нещодавно з'ясувалося, що для отримання останніх 15 рівнів персонажа необхідна величезна кількість досвіду. А це призводить до довгого і стомлюючого гринду.

Розрахунки провів відвідувач форуму Reddit під псевдонімом Aganod44. Він з'ясував, що для прокачування до 100 рівня в Diablo IV потрібно накопичити 487 мільйонів одиниць досвіду. З цієї кількості 243,5 мільйона йде на досягнення 85 рівня. А ще стільки ж займають останні 15 ступенів розвитку персонажа.

Статистика викликала бурхливе обговорення на Reddit. Тема набрала 6,1 тисячі вподобайок від користувачів. Частина людей вважають такий розподіл дивним і несправедливим. На думку окремих гравців, на пізній стадії прогрес в прокачуванні сильно сповільнюється, і процес отримання нових рівнів починає втомлювати.

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Так, кількість досвіду за вбивство ворогів теж експоненціально зростає, але проблему це не вирішує. Користувачам доводиться займатися гриндом набагато активніше, ніж до отримання 85 рівня. Ймовірно, таким способом Blizzard постаралася гарантувати утримання аудиторії в грі.

Коротко про Diablo IV

Це продовження знакової серії екшен-RPG від Blizzard Entertainment. Сюжет в грі присвячений боротьбі з Ліліт, прародителькою людства і дочкою Мефісто. Вона знайшла свободу і збирається поневолити весь Санктуарій.

Diablo IV відзначилася відкритим світом, який включає більше 150 підземель, Випадкові події і безліч квестів. Для подорожей по локаціях можна використовувати їздових тварин.

Прокачування персонажа і видобуток якомога кращої екіпіровки — це головні цілі в Diablo IV, як і в попередніх частинах.

У грі реалізований мультиплеєр і кооператив — як мережевий, так і за одним екраном.

Diablo IV вийшла 6 червня 2023 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S.

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