Йдеться про легендарну "коров'ячу" локацію.

Ще за часів першої частини Diablo серед фанатів народилася легенда про те, що в грі захований секретний "коров'ячий" рівень. Насправді його не існувало, проте в сиквелі локацію дійсно реалізували. Таким способом розробники вшанували користувачів, які займалися безуспішними пошуками. З тих пір Blizzard Entertainment додавала посилання на секретний рівень у багатьох своїх проєктах. Однак в Diablo IV його немає, про що офіційно заявила студія. Але фанати відмовляються вірити словами творців.

Генеральний менеджер франшизи Diablo Род Фергюссон у подкасті Kinda Funny повідомив, що четверту частину намагалися зробити "максимально приземленою". З цієї причини в грі немає "секретного рівня, який люди могли б шукати". Однак фанатів слова керівника на зупинили.

На форумі Reddit створена величезна гілка з потенційними підказками, що вказують на існування "коров'ячого" рівня. Поки головна зачіпка користувачів — це невідомі предмети для завдань, знайдені в файлах Diablo IV. Перший — Запліснявілий том (Musty Tome), а другий — Закривавлений дерев'яний черепок (Bloody Wooden Shard) з вирізаною на ньому буквою W. Обидві речі мають ідентифікатор Quest_World_SecretCellar.

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Предмети відсилають до Книги міського порталу (Tome of Town Portal) і Ноги Вірта (Wirt's Leg), які використовувалися в другій частині для доступу до "коров'ячого" рівня. Саме тому фанати вважають, що секретна локація є і в Diablo IV, а розробники приховують її існування.

Коротко про Diablo IV

Це продовження знакової серії екшен-RPG від Blizzard Entertainment. Сюжет в грі присвячений боротьбі з Ліліт, прародителькою людства і дочкою Мефісто. Вона знайшла свободу і збирається поневолити весь Санктуарій.

Diablo IV відзначилася відкритим світом, який включає більше 150 підземель, Випадкові події і безліч квестів. Для подорожей по локаціях можна використовувати їздових тварин.

Прокачування персонажа і видобуток якомога кращої екіпіровки — це головні цілі в Diablo IV, як і в попередніх частинах.

У грі реалізований мультиплеєр і кооператив — як мережевий, так і за одним екраном.

Diablo IV вийшла 6 червня 2023 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S.

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