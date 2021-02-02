Хлопець купив відеоігри та консолі Nintendo Switch для дитячої лікарні.

Кілька тижнів тому 20-річний студент зі Стіллвотера (штат Міннесота, США) Хантер Кан придбав акції американської роздрібної мережі з продажу відеоігор GameStop. Незабаром вони піднялися в ціні на 1600%, і хлопець заробив майже $30 тисяч.

Частину грошей він вирішив витратити на благодійність. Хантер придбав шість консолей Nintendo Switch, аксесуари та картриджі з відеоіграми для дитячої лікарні Міннесоти.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Як одержувач вигоди від нещодавніх подій на Волл-стріт, я вважаю важливим, щоб я та інші заплатили за нашу удачу. Важливо, щоб ми самі не стали тими людьми в костюмах, і правильно використовували гроші, які заробили", – заявив студент.

Подарунки для дітей обійшлися Хантеру в $2 тисячі, а решту коштів він вирішив витратити на навчання.

З чого все почалося

Хантер приєднався до спільноти WallStreetBets на форумі Reddit, щоб "провчити великих хлопців з Волл-стріт". Тоді трейдери-любителі помітили, що великий хедж-фонд Melvin Capital грає на шорт-ставках мережі GameStop – продає відкладені акції за однією ціною, чекає поки вони подешевшають і викуповує назад, отримуючи прибуток у вигляді різниці.

Користувачі Reddit вирішили, що "хлопці з Волл-стріт" наживаються на падінні акцій GameStop. Через збільшення цифрових продажів і локдауну внаслідок коронавірусу, торгова мережа дійсно зазнавала труднощів, закриваючи безліч магазинів по всій країні.

Тоді на Reddit вирішили врятувати компанію, і почали скуповувати акції GameStop. У листопаді 2020 року вартість акції становила $17. Пізніше ціна піднялася до $30 – в цей час Хантер Кан і купив собі трохи акцій компанії. А вже до кінця січня 2021-го акції GameStop стали найбільш продаваними на фондовому ринку США, обігнавши Apple і Tesla. А їх ціна склала $430 за штуку.

Хедж-фонд Melvin Capital був змушений викуповувати акції за такою великою ціною, в результаті чого зазнав мільярдні збитки.

Кінокомпанія Metro-Goldwyn-Mayer оголосила, що зніме фільм про боротьбу користувачів Reddit з Волл-стріт за мотивами ще ненаписаної книги автора Бена Мезріча. Незабаром й стрімінговий сервіс Netflix повідомив, що займеться виробництвом стрічки про флешмоб з акціями GameStop.

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Автор: Сергій Коршунов