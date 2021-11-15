Це підтвердив голова ігрового підрозділу Microsoft Філ Спенсер.

Видання GQ опублікувало інтерв'ю з директором Xbox Філом Спенсером. У розмові керівник вперше безпосередньо підтвердив, що The Elder Scrolls VI від творців Skyrim не вийде на PlayStation 5. Голова також пояснив позицію Microsoft на цей рахунок.

В коментарі Філа Спенсера сказано: "Мова не йде про те, щоб покарати будь-яку іншу платформу, оскільки я принципово вважаю, що всі платформи можуть продовжувати рости. Але у випадку з Xbox, я хочу, щоб ми змогли принести повний комплект того, що ми маємо. І це вірно, коли я думаю про The Elder Scrolls VI. Це вірно, коли я думаю про будь-яку з наших франшиз".

Якщо простіше, то Філ Спенсер підтвердив, що TES VI від Bethesda Game Studios піде по стопах Starfield. Гра з'явиться тільки на ПК, Xbox Series X і Series S, тобто на платформах, які входять в екосистему Microsoft.

Що відомо про The Elder Scrolls VI

Шосту частину серії анонсували на Е3 2018 туманним тизером. У ньому показувалася невідома локація і місто вдалині.

Директор Bethesda Game Studios Тодд Говард в кінці червня заявив, що гра знаходиться на стадії проектування. Зараз компанія майже в повному складі працює над Starfield.

Згідно з численними чутками, дії The Elder Scrolls VI будуть розгортатися в двох провінціях Тамріеля — Хаммерфеллі і Хай Році.

Дата релізу гри поки невідома. Але якщо спиратися на виробничий цикл Bethesda, то вона з'явиться лише в 2025-му, а то і 2026 році.

Автор: Назар Степорук