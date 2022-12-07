Шоу буде наповнене сюрпризами.

Минулого тижня організатор і ведучий церемонії нагородження The Game Awards Джефф Кейлі пообіцяв багато сюрпризів на шоу цього року. Але в ігровій індустрії так повелося, що напередодні великих заходів з'являється багато чуток і інсайдів. Ми зібрали головні з них і припустили, які проекти можуть представити на TGA 2022.

Star Wars Jedi: Survivor

Після витоку дати релізу, системних вимог і бонусів за передзамовлення в Steam Кейлі офіційно оголосив, що сиквел Star Wars Jedi: Fallen Order покажуть на The Game Awards 2022. На шоу вперше продемонструють геймплей екшену у всесвіті "Зоряних війн".

Death Stranding 2

Хідео Кодзіма і його студія Kojima Productions протягом останніх двох місяців натякають на близький анонс нової гри, а Кейлі реагує на публікації. У проекті точно з'являться актриси Ель Фаннінг і Сіорі Куцуна.

Відео дня

Про те, що користувачів чекає Death Stranding 2, проговорилася продюсер Катерина Тарасова. Вона опублікувала один з тизерів нового проекту і прикріпила до нього хештег Death Stranding. При цьому раніше рекламну кампанію на пов'язували з серією.

Продовження Sleeping Dogs

Найбільш туманна здогадка. Видавництво 505 Games офіційно оголосило про анонс своєї наступної гри на TGA 2022. Компанія виклала картинку з сучасним мегаполісом і підписала публікацію: "Ласкаво просимо в Рокей Сіті".

За джерелами перевіреного інсайдера Тома Хендерсона, гра виглядає фантастично і має вражаючий акторський склад. А фанати тим часом припустили, що мова йде про сиквел "азіатської GTA" Sleeping Dogs.

Diablo 4

Як стверджував Хендерсон, новини про гру повинні з'явитися ще до шоу. А на The Game Awards 2022 будуть окремі анонси. Швидше за все, користувачів чекає новий трейлер з датою релізу і відкриття попередніх замовлень. Правда, датамайнер Aggiornamenti Lumia вже покопався в файлах Microsoft Store і з'ясував, що Diablo 4 вийде 5 червня.

Доповнення до Horizon Forbidden West

Першим на прийдешню добавку натякнув інсайдер The Snitch, а Хендерсон розкрив деталі. Добавка називається Burning Shores ("Палаючі береги") і відправить гравців на південь від Сан-Франциско.

Окремі допитливі користувачі змогли розглянути локацію, яка готується для DLC. Вони побачили обриси дамби Гувера та Меморіального мосту Майка О'каллагана. "Палаючі береги" також згадувалися в основній грі, як "місце полум'я і морської води". Мабуть, розробники створюють вогняні землі — на противагу "зимовому" доповненню до першої частини.

Final Fantasy XVI

Кейлі офіційно оголосив, що на шоу виступить керівник розробки Наокі Йосіда. Чекаємо новий трейлер і точну дату виходу.

Tekken 8

У Мережі з'явилося фото рекламної футболки із зображенням гри і написом "налаштуйтеся на The Game Awards". Схоже, гряде трейлер з датою релізу.

Доповнення до Elden Ring

Днями FromSoftware оголосила про запуск оновлення "Колізей" для битв між користувачами. Редактор Bloomberg Джейсон Шрайєр припустив, що це затравка перед анонсом великого DLC на TGA 2022.

Baldur's Gate 3

Larian Studios приховувати нічого, адже їх гра вже два роки "вариться" в ранньому доступі Steam. Розробники прямо сказали: покажемо трейлер, присвячений Мінську — компаньйону з попередніх частин серії.

Dead Space

Ні, мова, на жаль, не про анонс продовження. На шоу буде лише свіжа геймплейна демонстрація ремейка першої частини.

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