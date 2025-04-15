Стрічка майже відібрала титул найуспішнішої ігрової екранізації у "Брати Супер Маріо в кіно".

Фільм Minecraft продовжує набирати обертів у прокаті та на десятий день після прем'єри вже зібрав 552 мільйони доларів по всьому світу. Це ставить його в один ряд із "Брати Супер Маріо в кіно", який досі утримує звання найкасовішої ігрової адаптації.

У США Minecraft Movie заробив майже 279 мільйонів доларів, і це всього на кілька мільйонів менше, ніж у Маріо за той самий термін. Причому на відміну від конкурента, у якого реліз припав на великодні вихідні, Minecraft не отримав подібного бонусу і все одно показав майже ідентичний результат.

Поки аналітики з цікавістю стежать за порівнянням денних зборів і сперечаються, чи зможе Minecraft наздогнати або навіть перевершити Super Mario, студія Warner Bros. вже натякнула на продовження. Як заявив один із продюсерів, "чорнило на папері ще не висохло, але все йде до того, що буде сиквел".

Відео дня

Раніше ми розповідали, що Джек Блек прийшов до одного з кінотеатрів, щоб попросити глядачів не буянити на Minecraft. Актор попросив глядачів не розносити зал.

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