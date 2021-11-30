Вражаючим результатом відзначився спідраннер під псевдонімом Nucular.

Спідраннерами називають користувачів, які намагаються якомога швидше проходити різноманітні ігри. Вони постійно змагаються між собою і шукають уразливості, щоб заощадити ще трохи часу на шляху до фіналу. Для цього нерідко доводиться досконально вивчати проекти і здійснювати в них нестандартні дії. Один зі спідраннерів під псевдонімом Nucular спеціалізується на швидкісному проходженні The Elder Scrolls V: Skyrim без багів. Нещодавно він зумів поставити новий світовий рекорд — дістатися до фіналу гри всього за 72 хвилини.

Спідрани всіх проектів діляться на кілька категорій. Швидкісне проходження без застосування помилок і глітчів — одна з них. Саме в ній змагається Nucular в The Elder Scrolls V: Skyrim. Раніше він здійснив забіг за 74 хвилини, а тепер зміг поліпшити результат до 72 хвилин і 15 секунд. Згідно з даними на сайті speedrun.com, це світовий рекорд у згаданій категорії.

На відео нижче показується, як Nucular зумів настільки швидко дістатися до фіналу Skyrim. Він ідеально знав карту і порядок дій при проходженні основних завдань. Іноді спідраннер пробирався до потрібного місця через гори, а інколи перемотував час за допомогою сну.

Коротко про The Elder Scrolls V: Skyrim

Це легендарна екшен-RPG, яка вийшла десять років тому. Нещодавно вона отримала ювілейне видання з різними добавками.

Сюжет гри розповідає про протистояння дракону Алдуїну. Він збирається знищити світ, а зупинити монстра здатний тільки головний герой.

У проекті можна виконувати завдання, битися, прокачувати персонажа, будувати власний будинок, збирати екіпіровку і так далі.

Автор: Назар Степорук