Вражаючого результату доcягнув ентузіаст під псевдонімом Dezmone.

Спільнота спідранерів продовжує дивувати своїми рекордами. Нещодавно гравець під псевдонімом Dezmone зумів пройти The Elder Scrolls IV: Oblivion, приквел Skyrim, всього за 2,5 хвилини. Він обігнав конкурента на дві секунди і встановив новий світовий рекорд.

Читайте такожГравець пройшов одну з кращих частин Assassin's Creed за дев'ять годин без пошкодженьЕнтузіаст змагався в дисципліні Any%. У ній дозволяється використовувати будь-які баги і вразливості в грі, щоб якомога швидше досягти фіналу. Спочатку Dezmone зробив кілька швидких збережень і завантажень під час певних анімацій персонажа. Це дозволило спідранеру вийти за межі світу. Далі він аналогічним способом пробрався крізь закриті двері і стіни, щоб потрапити до потрібного персонажу і активувати сюжетний діалог.

Потім Dezmone ще кілька разів використав збереження і завантаження укупі з іншими багами і активував фінальну сцену. В Імперському місті розверзлися Ворота Облівіона, а Мартін Септім підготувався до битви з Мерунесом Дагоном. Проходження Oblivion таким способом зайняло у гравця 2 хвилини і 34 секунди.

Інші результати спідранерів

Ентузіаст Bubzia завершив Mario 64 з зав'язаними очима менш ніж за дві години.

Спідранер під ніком Nucular пройшов The Elder Scrolls V: Skyrim без використання багів за 72 хвилини. Це світовий рекорд.

Стример The Happy Hob здолав шість важких ігор FromSoftware поспіль і жодного разу не отримав пошкоджень.

Блогер Hayete Bahadori досяг фіналу Assassin's Creed IV: Black Flag за дев'ять годин без єдиного пропущеного удару.

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