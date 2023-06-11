Добавка вийде вже у вересні.

Завдяки Xbox Games Showcase стало відомо, що 26 вересня з'явиться привід повернутися в Найт-Сіті. Саме в цю дату вийде сюжетне доповнення Phantom Liberty до Cyberpunk 2077.

На презентації Microsoft Кіану Рівз, виконавець ролі Джонні Сільверхенда, презентував новий трейлер. У ролику детально розповіли про історію в прийдешньому доповненні. Головного героя Ві завербувала розвідка НСША для порятунку Розалінд Маєрс — президента Нових Сполучених Штатів Америки.

Борт лідера держави розбився в найнебезпечнішому районі Найт-Сіті, де всім заправляють банди і злочинці. Ві відправили на рятувальну місію, пообіцявши ліки від смерті через чіп зі свідомістю Сільверхенда в голові. Однак завдання провалилося: хтось зрадив протагоніста. Щоб розібратися у всьому, головний герой починає співпрацювати з Соломоном Рідом, одним з урядових агентів.

В кінці трейлера розробники натякнули на розгалужений сюжет. Схоже, користувачі зможуть вибрати, кому саме довіряти при проходженні історії, і як чинити.

Детальніше про Cyberpunk 2077

Проєкт розповідає історію найманця на ім'я Ві. Після участі в масштабному пограбуванні у нього в голові з'явився чіп з цифровою копією Джонні Сільверхенда у виконанні Кіану Рівза. Від нього потрібно позбутися, а інакше головний герой помре.

Геймплей Cyberpunk 2077 включає багато механік. Є стрілянина, злом, стелс, ближній бій, поїздки на автомобілях і інше.

Гра доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S. на консолях поточного покоління є 5-годинне демо, яке дозволяє випробувати Cyberpunk 2077.

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