Іноді напрацювання виходять занадто слабкими і їх прибирають з гри.

Після релізу Cyberpunk 2077 користувачі виявили докази, що з гри вирізали безліч контенту. Це стосується не тільки метро, яке демонстрували навіть в трейлері. У список входять тир, заклади громадського харчування, всякі локації і навіть геймплейні механіки. І повертати згадані напрацювання в гру ніхто не планує. За словами CD Projekt RED, на це є "певні причини".

Як повідомило видання PCGamesN, застосування вирізаного вмісту на одній з прямих трансляцій на Twitch прокоментував директор з квестів CDPR Павло Саско: "Завжди невикористаний контент є невикористаним з якоїсь причини. Коли ви насправді створюєте гру, ваша відповідальність як дизайнера полягає в тому, щоб ухвалювати всі ці рішення про те, що насправді потрапить у вашу гру. Це ваша відповідальність".

За словами Саско, іноді немає способу довести контент до потрібної якості. І тоді дизайнер повинен прийняти рішення відмовитися від напрацювань. В результаті з гри можуть прибрати окремі можливості, механіки або місця для відвідування.

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"Я думаю, дуже важливо пам'ятати наступне: якщо щось не використовується, то це дійсно не використовується з якоїсь причини", — підсумував Саско.

Детальніше про Cyberpunk 2077

Проект розповідає історію найманця на ім'я Ві. Після участі в масштабному пограбуванні у нього в голові з'явився чіп з цифровою копією Джонні Сільверхенда у виконанні Кіану Рівза. Від нього потрібно позбутися, а інакше головний герой помре.

Геймплей Cyberpunk 2077 включає багато механік. Є стрілянина, злом, стелс, ближній бій, поїздки на автомобілях і інше.

Гра доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S. на консолях поточного покоління є 5-годинне демо, яке дозволяє випробувати Cyberpunk 2077.

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