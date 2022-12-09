FromSoftware на радість фанатам відродила стару серію.

До церемонії нагородження The Game Awards 2022 передбачалося, що студія FromSoftware на шоу анонсує повноцінне доповнення до Elden Ring. Однак компанія всіх здивувала і представила свою нову гру — Armored Core VI Fire of Rubicon.

Останні десять років японська команда випускала проекти в жанрі темного фентезі, якщо виключити Deracine. Але зараз вона зважилася відродити свою стару серію екшенів про битви мехів. У дебютному трейлері спочатку показуються величезні вогняні язики, які поступово розростаються і охоплюють частину планети. Після цього на екрані з'являється напис: "Нагодуй полум'я".

А далі йде нарізка видовищних битв за участю різноманітних роботів. Користувачі будуть керувати мехом, про що сказано під трейлером на YouTube. На відео показано, як він розкидає бомби навколо себе, застосовує енергетичний щит і вражає супротивників електрикою. А в кінці ролика протагоніст переходить в інший режим і злітає або значно прискорюється.

Серед ворогів в кадрах миготять кілька різноманітних роботів, турелі і гвинтокрили. Згідно з описом трейлера, гравців чекають складні ситуації, а також виснажливі битви з противниками. Тобто FromSoftware не відмовляється від своїх геймплейних принципів, але тепер вони будуть реалізовані в постапокаліптичному роботизованому світі.

Armored Core VI Fire of Rubicon вийде в 2023 році на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S.

Armored Core: подробиці серії

Це франшиза екшенів з елементами шутера від третьої особи. Перша частина вийшла в далекому 1997 році ексклюзивно на PlayStation. У центрі сюжету — битва двох гігантських корпорацій за панування в постапокаліптичному світі.

Остання номерна частина вийшла в 2012 році на PS3 і Xbox 360. Потім в 2013-му з'явилося відгалуження Armored Core: Verdict Day. Однак наступні дев'ять років серія була заморожена.

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