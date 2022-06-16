Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge сподобалася переважній більшості критиків.

Нещодавно спала заборона на публікацію оглядів Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge. Західним критикам нова гра про черепашок-ніндзя припала до душі.

На Metacritic проект має в середньому 85 балів. На різних платформах оцінки майже збігаються, а отже — враження рецензентів були однаковими.

Критики відзначають, що Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge бере краще від старих ігор про черепашок-ніндзя, шліфує ці елементи і додає нові ідеї. У проекті багато умінь і комбінацій навичок, вивірений візуальний стиль і відмінний музичний супровід. Витяги з окремих оглядів можна прочитати нижче.

GameSpace (10 з 10): "В цілому Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge — одна з кращих ігор про черепашок-ніндзя, в які я коли-небудь грав. У ній прекрасно поєднуються ностальгія і нові можливості гри".

Video Chums (8,3 з 10): "Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge — це просто кращий beat 'em up, випущений в сучасну епоху. Геймплей, який сподобається як новачкам, так і ветеранам, чудові візуальні ефекти і супервесела спільна гра — є за що любити цю гру".

The Enemy (3 з 5): "Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge робить те, що вона задумала — повертає людей у 80-ті роки за допомогою прямолінійного beat 'em up. Незважаючи на це, гра залишається сучасною, а вороги кидають гравцеві гідний виклик, навіть якщо проходити рівні з друзями. На жаль, грі не вдалося надати персонажам індивідуальності. Оскільки всі черепахи та інші бійці роблять практично одне і те ж, більшість пристрасних шанувальників все одно будуть сумувати за своїми улюбленими героями".

Детальніше про TMNT: Shredder's Revenge

Це beat 'em up в дусі старих ігор про черепашок-ніндзя часів NES, SNES і Sega Mega Drive. Геймплей і візуальна частина Shredder's Revenge відсилають до проектів тридцятирічної давності, але виконані більш сучасно.

Сюжет присвячений протистоянню черепашок-ніндзя і Шреддера з його підопічними. Четвірка героїв разом з союзниками повинні перешкодити антагоністу втілити черговий підступний план.

Гра відзначиться продуманою бойовою системою, де у кожного героя є набір унікальних навичок, різноманітними локаціями і битвами з оригінальними босами.

Вас також можуть зацікавити новини: