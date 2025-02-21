Подробиці, назва і дата показу: у мережу потрапила порція чуток про The Elder Scrolls 6

Bethesda анонсувала шості "Сувої" ще у 2018 році. Відтоді, крім єдиного 30-секундного тизера, геймери більше нічого не бачили.

The Elder Scrolls 6 буде більш імерсивною, ніж "Скайрім", і отримає підтримку швидких завантажень, а перші кадри довгоочікуваної RPG можуть показати влітку. Про це повідомив відомий інсайдер Extas1s.

За його інформацією, події The Elder Scrolls 6 розгорнуться в провінції Хаммерфелл із 12-13 великими містами. Геймерам будуть доступні морські битви, підводні дослідження і механіка будівництва кораблів, яка частково перекочує зі Starfield.

Що чекає на гравців у новій TES б:

Гра буде більш імерсивною, ніж "Скайрім", а виснажливих завантажень начебто не буде.

The Elder Scrolls 6 отримає підзаголовок Hammerfell, показ відбудеться в липні.

У гру повернуться дракони. Ще з'явиться можливість вибудовувати свої замки і села недалеко від одного з великих міст, яких буде, як заявляється, дюжина або трохи більше.

Система прогресії зазнає змін – автори відмовилися від звичних класів.

Бойові механіки значно поліпшені.

Відео дня

TES VI була анонсована ще 2018 року, За 6 років ми отримали лише 30-секундний тизер і обіцянки про те, що TES 6 перевершить Skyrim. Жодного геймплейного кадру, та й загалом офіційних новин поки що не було.

Гейм-директор Bethesda Тодд Говард 2023 року згадував, що створення наступної TES триватиме ще "п'ять із гаком років", тобто навіть за найоптимістичнішого розкладу гра вийде у 2028 році.

Очікується, що до релізу TES 6 вийде якийсь інший проєкт за всесвітом Сувоїв. Таким може стати ремейк/ремастер четвертої частини, який може вийти вже цього літа.

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