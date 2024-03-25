Майже через 6 років після анонсу The Elder Scrolls VI все ще перебуває на стадії ранньої розробки.

Студія Bethesda у своїх соцмережах привітала геймерів із 30-річчям серії The Elder Scrolls. Саме 25 березня 1994 року відбувся реліз The Elder Scrolls: Arena – першої частини однієї з найбільш культових RPG-серії.

На честь даної події, розробники нагадали про очікувану шосту частину "Стародавніх сувоїв". Гру було офіційно анонсовано на виставці E3 2018, але за майже 6 років нам так і не показали жодного трейлера, а донедавна проєкт все ще перебував на ранній стадії розробки.

У зверненні йдеться про те, що співробітники вже грають у ранні збірки TES VI, і повернення до Тамріеля наповнює "тією самою радістю, хвилюванням і почуттям багатообіцяльних пригод". Дату виходу, або наступний показ, утім, усе ще тримають у секреті.

Наразі Starfield залишається пріоритетом компанії: розробники продовжують "лагодити" гру, також у розробці знаходиться сюжетне доповнення Shattered Space. Тому очікування новин про The Elder Scrolls VI розтягнеться ще на кілька років, а вихід гри навіть за найоптимістичніших розкладів варто очікувати у 2028 році.

Також Bethesda заявила, що працює над іншими проєктами за всесвітом The Elder Scrolls. Одним із них може стати ремейк четвертої частини, який тизерив один із розробників. При цьому його вихід може відбутися вже наступного року. А нещодавно компанія випустила The Elder Scroll: Castles – це аналог Fallout Shelter для смартфонів.

Арти на честь 30-річчя серії The Elder Scrolls

The Elder Scrolls VI - усе, що відомо на цей момент

Очікується, що дія гри розгорнеться в Хаммерфеллі, північно-західній провінції Тамріеля і місцем проживання Редгардів.

У шостій частині буде просунута політична система, яка дасть змогу взяти участь у змовах, зраджувати союзників, вступати в різні фракції тощо. Усе це безпосередньо впливатиме на світ і події, що розгортатимуться в ньому.

Гейм-директор Bethesda Тодд Говард в одному з інтерв'ю згадував, що The Elder Scrolls VI буде "ультимативним симулятором фентезійного світу".

З великою долею ймовірності, гра буде ексклюзивом Xbox і ПК, тобто на PlayStation вона, найімовірніше, не загляне.

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