Обчислювальна потужність системи в електрокарі не поступається сучасним ігровим консолям.

Tesla представила оновлений дизайн машини Model S. Крім зовнішнього вигляду в електрокарі поліпшили ігрові можливості. Тепер власники авто можуть грати в Cyberpunk 2077.

Про це в Твіттері заявив засновник компанії Ілон Маск.

Оновлена Model S отримала 17-дюймовий центральний дисплей зі швидким відгуком, природною передачею кольору і роздільною здатністю 2200x1300 точок. А обчислювальна потужність системи до 10 терафлопс дозволить грати "нарівні з сучасними консолями", йдеться на сайті Tesla.

В офіційних зображеннях компанії можна побачити й інші ігри, які можна буде запустити в Model S. Серед них "Відьмак 3", Cuphead, Stardew Valley та інші. Для комфортної гри можна буде підключити бездротовий геймпад.

Ціна за базовий варіант Model S починається від $79990.

Нагадаємо, що в 2020 році вартість акцій Tesla зросла у 10 разів, а прибуток компанії склав $721 млн. Також торік спостерігався рекордне для виробника зростання продажів автомобілів. Найбільшою популярністю користувалися Model 3 та Model Y, на які припало понад 442 тисяч поставок.

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Автор: Сергій Коршунов