Розробники ігор незадоволені робочими умовами.

Ігрова індустрія зараз переживає далеко не найкращі часи після "золотого" періоду пандемії Covid-19: ігрові компанії масово скорочують розробників, а трудові умови тих, хто залишився, залишають бажати кращого.

Усе дійшло до того, що у Франції вперше в історії країни розробники ігор з Ubisoft і Don't Nod вийшли на страйк проти роботодавців. Протести відбулися в Парижі, Бордо і Ренні, а їхнім організатором стала профспілка STJV.

Організація вимагає захисту робочих місць і притягнення керівників до відповідальності, прозорості фінансової діяльності компаній і справедливого розподілу прибутку, реорганізації робочого процесу і поліпшення умов праці, зміцнення демократії та прозорості в компаніях, припинення експлуатації фрілансерів і субпідрядників, а також посилення контролю за державними субсидіями та участі профспілок в їх розподілі.

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STJV заявляє, що на вулиці вийшло близько тисячі розробників Ubisoft, причому не тільки у Франції, а й, наприклад, у Барселоні. У жовтні минулого року Don't Nod теж протестувала проти скорочень, тоді мали звільнити 69 розробників зі штату в 250 осіб.

Раніше журналіст Джейсон Шрайер повідомляв, що Electronic Arts провела масові скорочення в Bioware. У штаті студії залишилося менше 100 осіб.

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