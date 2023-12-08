В ході ігрового "Оскара" студії представили низку нових проєктів і розкрили подробиці про вже анонсовані.

У ніч на 8 грудня пройшла церемонія The Game Awards 2023 – "Оскара" від світу відеоігор. На ній не тільки назвали найкращі ігри року, що минає, але і також було представлено безліч трейлерів різних проєктів. Зібрали головні анонси.

Marvel’s Blade

Arkane, творці серії Dishonored, роблять екшен про героя Marvel – Блейда, мисливця на вампірів. Це буде одиночна гра з видом від третьої особи і варіативністю в проходженні. Поки без дати релізу.

OD – нова гра Hideo Kojima

Хідео Кодзіма, батько серії Metal Gear Solid, разом з Microsoft і її "хмарними" технологіями готує хорор OD. Геймдизайнер описав її, як щось середнє між грою і фільмом. Без дати релізу.

Exodus – sci Fi екшен від авторів Mass Effect

Студія Archetype Entertainment, кістяк якої склали ветерани BioWare, анонсувала рольову гру Exodus. В основі – сюжет про різну швидкість плину часу в різних частинах Всесвіту. Одного з персонажів гри зіграє Меттью Макконахі.

Monster Hunter Wilds

Наступна частина серії екшенів про полювання на величезних монстрів від Capcom вийде в 2025 році – через чотири роки після Rise. Платформи – ПК, PS5 і Xbox Series X/S.

No Rest for the Wicked

Похмура рольова гра з "видом зверху" від авторів дилогії Ori. У першому кварталі 2024 року вона з'явиться в ранньому доступі Steam, пізніше її випустять для консолей PlayStation 5 і Xbox Series.

Metaphor: ReFantazio від творців Persona

Розробкою нової фентезійної гри займається команда Persona 3, Persona 4 і Persona 5 під керівництвом Кацури Хасіно. Гра вийде восени 2024 року на ПК, PS5 і Xbox Series X/S.

Кіберпанк-екшен Last Sentinel

Її кістяк складається з ветеранів індустрії, які працювали в Rockstar і не тільки. За жанром це кіберпанк-екшен з відкритим світом.

Light no Fire – нова гра від творців No Man's Sky

Ще одна гра з відкритим світом, але від творців No Man's Sky. Це мультиплеєрний "виживач" у фентезійному сетингу.

Den of Wolves від авторів Payday 1/2

Шутер про пограбування в світі далекого майбутнього. Обіцяють "приземлену" наукову фантастику і розвиток ідей, закладених в серії Payday.

Ремейк Brothers: A Tale of Two Sons

Дебютна гра Йозефа Фареса отримає оновлене видання. У ньому обіцяють розширити сюжет "новими таємницями". Реліз заплановано на 28 лютого 2024 року.

Jurassic Park: Survival

Сюжетний хорор на виживання від першої особи за мотивами "Парку Юрського періоду". Тайтл буде переосмисленням однойменної гри для PS2, яка так і не побачила світ.

Senua’s Saga: Hellblade II

Нові пригоди Сенуа. одна з найбільш очікуваних ігор 2024 року, отримала новий геймплейний трейлер. Точної дати досі немає.

Black Myth: Wukong

Соулслайк на Unreal Engine 5, в основі якого лежить адаптація китайського класичного роману "Подорож на захід". Гра вийде 20 серпня 2024 року.

Skull & Bones

Піратська гра Ubisoft після низки перенесень отримала новий геймплейний трейлер і дату релізу – 16 лютого 2024 року. 15 грудня стартує закрите бета-тестування на PS5, Xbox Series X/S і ПК.

До речі, в Steam прямо зараз проходить розпродаж найкращих ігор цього і попередніх років. Starfield, Hi-Fi Rush, Dead Space та інші тайтли доступні зі зниженим цінником.

Водночас в Epic Games Store безкоштовно роздають дві хороші ігри, щоб грати з друзями. Це онлайн-файтинг в дусі Super Smash Bros. Ultimate і фентезійна MOBA для 10 гравців. Обидва тайтли можна додати до бібліотеки до 13 грудня.

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