У ніч на 8 грудня пройшла церемонія The Game Awards 2023 – "Оскара" від світу відеоігор. На ній не тільки назвали найкращі ігри року, що минає, але і також було представлено безліч трейлерів різних проєктів. Зібрали головні анонси.
Marvel’s Blade
Arkane, творці серії Dishonored, роблять екшен про героя Marvel – Блейда, мисливця на вампірів. Це буде одиночна гра з видом від третьої особи і варіативністю в проходженні. Поки без дати релізу.
OD – нова гра Hideo Kojima
Хідео Кодзіма, батько серії Metal Gear Solid, разом з Microsoft і її "хмарними" технологіями готує хорор OD. Геймдизайнер описав її, як щось середнє між грою і фільмом. Без дати релізу.
Exodus – sci Fi екшен від авторів Mass Effect
Студія Archetype Entertainment, кістяк якої склали ветерани BioWare, анонсувала рольову гру Exodus. В основі – сюжет про різну швидкість плину часу в різних частинах Всесвіту. Одного з персонажів гри зіграє Меттью Макконахі.
Monster Hunter Wilds
Наступна частина серії екшенів про полювання на величезних монстрів від Capcom вийде в 2025 році – через чотири роки після Rise. Платформи – ПК, PS5 і Xbox Series X/S.
No Rest for the Wicked
Похмура рольова гра з "видом зверху" від авторів дилогії Ori. У першому кварталі 2024 року вона з'явиться в ранньому доступі Steam, пізніше її випустять для консолей PlayStation 5 і Xbox Series.
Metaphor: ReFantazio від творців Persona
Розробкою нової фентезійної гри займається команда Persona 3, Persona 4 і Persona 5 під керівництвом Кацури Хасіно. Гра вийде восени 2024 року на ПК, PS5 і Xbox Series X/S.
Кіберпанк-екшен Last Sentinel
Її кістяк складається з ветеранів індустрії, які працювали в Rockstar і не тільки. За жанром це кіберпанк-екшен з відкритим світом.
Light no Fire – нова гра від творців No Man's Sky
Ще одна гра з відкритим світом, але від творців No Man's Sky. Це мультиплеєрний "виживач" у фентезійному сетингу.
Den of Wolves від авторів Payday 1/2
Шутер про пограбування в світі далекого майбутнього. Обіцяють "приземлену" наукову фантастику і розвиток ідей, закладених в серії Payday.
Ремейк Brothers: A Tale of Two Sons
Дебютна гра Йозефа Фареса отримає оновлене видання. У ньому обіцяють розширити сюжет "новими таємницями". Реліз заплановано на 28 лютого 2024 року.
Jurassic Park: Survival
Сюжетний хорор на виживання від першої особи за мотивами "Парку Юрського періоду". Тайтл буде переосмисленням однойменної гри для PS2, яка так і не побачила світ.
Senua’s Saga: Hellblade II
Нові пригоди Сенуа. одна з найбільш очікуваних ігор 2024 року, отримала новий геймплейний трейлер. Точної дати досі немає.
Black Myth: Wukong
Соулслайк на Unreal Engine 5, в основі якого лежить адаптація китайського класичного роману "Подорож на захід". Гра вийде 20 серпня 2024 року.
Skull & Bones
Піратська гра Ubisoft після низки перенесень отримала новий геймплейний трейлер і дату релізу – 16 лютого 2024 року. 15 грудня стартує закрите бета-тестування на PS5, Xbox Series X/S і ПК.
До речі, в Steam прямо зараз проходить розпродаж найкращих ігор цього і попередніх років. Starfield, Hi-Fi Rush, Dead Space та інші тайтли доступні зі зниженим цінником.
Водночас в Epic Games Store безкоштовно роздають дві хороші ігри, щоб грати з друзями. Це онлайн-файтинг в дусі Super Smash Bros. Ultimate і фентезійна MOBA для 10 гравців. Обидва тайтли можна додати до бібліотеки до 13 грудня.