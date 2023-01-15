На створення проекту витратили цілих $162 мільйони без урахування маркетингу.

The Callisto Protocol, духовний спадкоємець Dead Space від творців цієї культової серії, не виправдала очікувань видавця Krafton. На розробку гри витратили приблизно $162 мільйони без урахування маркетингу.

Такою інформацією поділився корейський портал K-Odyssey з посиланням на власні джерела. Керівництво Krafton очікувало, що сукупні продажі The Callisto Protocol перевищать 5 мільйонів копій. Однак аналітики віщують більш гнітючі показники.

Експерти з Samsung Securities в звіті з прогнозом вартості акцій Krafton написали: "Компанія очікувала, що сукупні продажі складуть 5 мільйонів копій, але, враховуючи поточний рейтинг продажів, сукупні продажі в 2 мільйони копій будуть нелегкими до [кінця] цього року".

Відео дня

Аналогічної думки дотримуються й інші аналітики. The Callisto Protocol встигли охрестити фінансовим провалом, адже за три роки активного виробництва на неї витратили приблизно 196 мільярдів корейських вон. Це близько $161,6 мільйона. Але найважливіше, що сума не включає витрат на маркетинг. А вони нерідко складають половину від основного бюджету.

Після релізу The Callisto Protocol акції Krafton різко впали, незважаючи на жанр гри. Хорори з елементами виживання ніколи не продавалися величезними тиражами — навіть Dead Space 2 досягла лише 4 мільйонів реалізованих копій.

The Callisto Protocol — основні подробиці

Головний герой Джейкоб Лі — звичайний пілот корабля. Вантаж, який він перевозив, став причиною мутацій у в'язниці "Чорне залізо" на супутнику Юпітера Каллісто.

У боях з монстрами велика увага приділяється розчленуванню. Відсікання кінцівок впливає на можливості ворогів.

Протагоніст може роздобути різноманітну зброю — від кийків до дробовиків.

The Callisto Protocol вийшла 2 грудня 2022 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X та Series S.

Вас також можуть зацікавити новини: