Користувачі розгромили проект в Steam за жахливий технічний стан.

Сьогодні, 2 грудня, вийшов хорор з елементами виживання The Callisto Protocol, духовний спадкоємець Dead Space. Після цього в Мережі з'явилися огляди від преси та відгуки користувачів. Журналісти прийняли проект прохолодно, а гравці взагалі його розгромили.

На Metacritic (PS5-версія) The Callisto Protocol має 75 балів після 41 огляду. Схожі оцінки спостерігаються на сторінках для ПК і Xbox Series X, хоча там рецензій менше.

Критики високо оцінили жорстокість, атмосферу, звуковий супровід та графіку. А ось сюжет і відсутність інновацій в порівнянні з Dead Space стали причиною, чому окремі журналісти "проїхалися" по грі. Витяги з оглядів окремих видань присутні нижче.

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PCGamesN (9 з 10): "Духовний спадкоємець Dead Space, який змішує та використовує ідеї найкращих ігор жахів останніх років, з великою кількістю крові та кишок, хоча слабкий сюжет є його єдиним незначним недоліком".

PSU (7,5 з 10): "The Callisto Protocol — це перша гра від розробника Striking Distance Studios, яка заклала основу того, що, сподіваємось, має відбутися в найближчі місяці".

The Gamer (2,5 з 5): "Дуже шкода, що The Callisto Protocol настільки нецікава за своєю суттю. Хоча зовні вона виглядає чудово, дюжина годин, коли не відбувається нічого особливого, може надати очищаючу дію. Як жахливий двоголовий ворог, що б'є головою Джейкоба в землю до тих пір, поки вона не розіб'ється, нудність гри змушує вас змиритися з тим, що в ній просто немає нічого особливого, коли фасад розлітається на шматки".

Тим часом користувачі розгромили The Callisto Protocol за жахливий технічний стан. У Steam хорор отримав 4660 користувацьких рецензій, з яких лише 32% позитивних. Покупці скаржаться на застигання картинки, падіння кадрової частоти і баги. Багато людей написали, що оформили повернення коштів.

The Callisto Protocol — основні подробиці

Головний герой Джейкоб Лі — звичайний пілот корабля. Вантаж, який він перевозив, став причиною мутацій у в'язниці "Чорне залізо" на супутнику Юпітера Каллісто.

У боях з монстрами велика увага приділяється розчленуванню. Відсікання кінцівок впливає на можливості ворогів.

Протагоніст може роздобути різноманітну зброю — від кийків до дробовиків.

The Callisto Protocol вийшла 2 грудня 2022 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X та Series S.

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