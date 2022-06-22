У грі істотна увага приділяється контактним битвам.

Студія Striking Distance поділилася подробицями бойової системи свого хорору з елементами виживання The Callisto Protocol. Розробники розповіли про важливість битв на ближній дистанції, розчленування, поведінку ворогів і спеціальну зброю GRP.

Відомостями поділився директор з дизайну проекту Бен Уолкер в інтерв'ю порталу Game Informer.

Основна ідея битв — це виживання будь-якими способами. Гравці повинні економити патрони, використовувати оточення та інші засоби для перемоги над ворогами. Противники будуть переслідувати головного героя Джейкоба Лі з однієї кімнати в іншу, тому втекти не вийде.

Ближній бій стане важливою частиною The Callisto Protocol. Приблизно половину проходження займають саме контактні битви, а іншу — перестрілки. На близькій дистанції можна використовувати кийок-шокер і заточку, що відповідає тюремній тематиці.

Від охоронців протагоніст отримає спеціальну зброю під назвою GRP. Вона дозволяє притягувати або відштовхувати ворогів. Це буде сполучна ланка між гравцями і оточенням. Вся зброя прокачується, а найбільшим числом поліпшень володіють кийок-шокер і GRP.

Ворогам можна відстрілювати і ламати кінцівки, що вплине на геймплей. А якщо поранення отримує головний герой, то він може вилікуватися аптечками або ін'єкціями. Перші застосовуються швидко, але відновлюють мало здоров'я. Другі мають зворотний ефект, тому їх краще використовувати поза боєм.

Розробники реалізували багато анімацій добивання ворогів. Над рухами Джейкоба теж потрудилися, наприклад, якщо на головного героя потрапить кров, він почне ходити інакше, однак на швидкість це не вплине.

The Callisto Protocol — основні подробиці

Головний герой Джейкоб Лі — звичайний пілот корабля. Вантаж, який він перевозив, став причиною мутацій у в'язниці "Чорне залізо" на супутнику Юпітера Каллісто.

У боях з монстрами велика увага приділяється розчленуванню. Відсікання кінцівок буде впливати на можливості ворогів.

Протагоніст зможе роздобути різноманітну зброю — від кийків до дробовиків.

The Callisto Protocol вийде 2 грудня 2022 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S.

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