З необхідними відеокартами Striking Distance Studios ще не визначилася.

У сервісі цифрової дистрибуції Steam з'явилася сторінка The Callisto Protocol — хорора від студії Striking Distance, яку очолює творець Dead Space Глен Шофілд. Розробники відкрили попередні замовлення і опублікували приблизні системні вимоги. З необхідними відеокартами для запуску гри і комфортних розваг автори ще не визначилися.

Мінімальні системні вимоги

ОС: Windows 10/11;

процесор: Intel Core i5-7500 або AMD Ryzen 3 1200 (чотирьохядерні);

оперативна пам'ять: 8 Гбайт;

Direct X: версії 11.

Рекомендовані системні вимоги

ОС: Windows 10/11;

процесор: AMD Athlon 5350 (шестиядерний);

оперативна пам'ять: 8 Гбайт;

Direct X: версії 12.

Надалі ці вимоги будуть уточнюватися. Striking Distance повинна як мінімум опублікувати відеокарти і більш точну інформацію про процесори і оперативну пам'ять. Навряд чи в мінімальних і рекомендованих вимогах будуть однакові 8 Гбайт.

The Callisto Protocol продається в двох виданнях. Вартість Day One Edition становить 699 гривень, а Digital Deluxe Edition — 929 гривень. Перша версія стандартна, а друга повинна включати якісь бонуси, щоправда, інформація про них поки відсутня. Striking Distance реалізувала регіональні ціни для України. Однак в Росії хорор теж продається, незважаючи на її вторгнення в нашу державу і відхід безлічі світових компаній з ринку РФ.

The Callisto Protocol — основні подробиці

Головний герой Джейкоб Лі — звичайний пілот корабля. Вантаж, який він перевозив, став причиною мутацій у в'язниці "Чорне залізо" на супутнику Юпітера Каллісто.

У боях з монстрами велика увага приділяється розчленуванню. Відсікання кінцівок буде впливати на можливості ворогів.

Протагоніст зможе роздобути різноманітну зброю — від кийків до дробовиків.

The Callisto Protocol вийде 2 грудня 2022 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S.

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