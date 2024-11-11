Розробники обіцяють, що скоро дадуть випробувати гравцям ранню альфу-версію.

Відомий видавець всякого роду інді-проектів TinyBuild анонсував нову частину Hello Neighbor. З моменту виходу минулої гри серії минуло два роки.

Російський розробник і геймдиректор Hello Neighbor Нікіта Колесніков розповів, що він планував створити мультиплеєрний проєкт Raven Brooks Online. Основною механікою було вдирання в оселі інших гравців з метою обікрасти. Від ідеї було вирішено відмовитися через можливий високий рівень токсичності серед гравців, адже все-таки основна аудиторія ігор Колеснікова - діти.

Після відкидання ідеї про багатокористувацький проєкт, студія Dynamic Pixels вирішила повернутися до своєї найуспішнішої франшизи - Hello Neighbor, так розпочалася розробка триквела.

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У Hello Neighbor 3 гравець опиниться в тому самому місті Raven Brooks зі скасованого проєкту. У кожного жителя дивного містечка є розпорядок дня, мета життя і соціальні зв'язки. Світ активно реагуватиме на дії гравця, підлаштовуючи симуляцію під нещодавні події.

Розробники стверджують, що в грі немає правильних або неправильних рішень. Будь-який вибір, так чи інакше, призведе до якогось результату.

Hello Neighbor 3 буде доступна тільки на ПК. Навіть приблизної дати релізу у гри немає, але Колесніков сподівається, що скоро буде можливість дати пограти гравцям у ранній альфа-білд гри.

Минула гра серії, Hello Neighbor 2, вийшла наприкінці 2022 року. Гра отримала змішані відгуки. Гравці відзначали геймплей, який ніяк не розвинувся, а десь і деградував, і відсутність просування в сюжеті серії.

Раніше ми розповідали про ще одну гру під видавництвом TinyBuild, цього разу від українських розробників. SAND - багатокористувацька гра-пісочниця у відкритому світі з можливістю будувати величезних роботів для пересування пустельною планетою.

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