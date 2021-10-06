Гра розділила журналістів на два табори.

Сьогодні спала заборона на публікацію оглядів шутера у відкритому світі Far Cry 6. Гра отримала неоднозначний прийом серед преси. Одні журналісти виставили їй ледь не максимальні оцінки, а інші — розгромили свіжий проект Ubisoft.

На Metacritic (PS5-версія) Far Cry 6 отримала 76 балів після 33 рецензій. Аналогічна ситуація спостерігається на сторінці для ПК, хоча там присутньо тільки 18 оглядів. Варіант шутера для Xbox Series X прийняли тепліше: 81 бал після 27 рецензій.

Що кажуть журналісти

Такі портали, як Impulsegamer, Game Informer і IGN Spain поставили Far Cry 6 дев'ятки і вище.

Вони відзначили графіку, окремі нововведення і відсутність геймплейних елементів, які погано працювали в минулих частинах.

Ці ж видання вважають свіжий проект кращим у франшизі.

І все ж у переважної більшості критиків Far Cry 6 не викликала захоплення. Багато ЗМІ називають її типовою грою серії — веселою і захоплюючою, але без кардинальних змін. А ось EGM, VGC і Stevivor катком проїхалися по свіжому релізу Ubisoft.

На думку Videogames Chronicle, "Far Cry 6 — це чергова ілюстрація того, чому дизайн ігор з відкритим світом так гостро потребує революції".

Журналіст Stevivor заявив: "Завдяки надмірному спрощенню систем у порівнянні з попередніми частинами франшизи, все в Far Cry 6 здається занадто безпечним [і знайомим]".

Нагадаємо: Far Cry 6 вийде завтра, 7 жовтня, на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S.

Автор: Назар Степорук