Багато шанувальників франшизи залишилися не в захваті від побаченого.

Minecraft уже давно завоювала статус однієї з найпопулярніших ігор в історії. Ще у 2023 році продажі знаменитої "пісочниці" перевищили 300 мільйонів копій. І це без урахування користувачів у безкоштовній версії, яка доступна в Китаї. А наступного року проєкт Mojang Studio підкорить великі екрани – і вже можна оцінити дебютний трейлер екранізації.

У ролику, який триває трохи більше ніж хвилину і супроводжується піснею "Magical Mystery Tour" культової групи The Beatles, глядачі зможуть побачити основних персонажів і основні аспекти "пісочниці" на кшталт виготовлення предметів, кубоподібних істот і, звісно ж, Стіва.

За сюжетом екранізації, чотири невдахи загадковим чином потрапляють у кубічний світ, де їм доведеться об'єднатися з місцевим диваком Стівом, щоб врятувати всесвіт. У головних ролях Джек Блек і Джейсон Момоа, а в режисерському кріслі сидить постановник "Супер начо" і серіалу "Остання людина на Землі" Джаред Хесс.

Світова прем'єра фільму за Майнкрафтом запланована на 4 квітня 2025 року. Додамо, що фільм анонсували ще далекого 2016 року і планували випустити 2019-го. Однак стрічка потрапила у виробниче пекло.

Судячи з кількості лайків-дізлайків, багато шанувальників франшизи залишилися не в захваті від побаченого. На момент написання новини під роликом було вже понад 100 тисяч дизлайків при 137 тисячах лайків.

У чому феномен Minecraft

Minecraft – це гра в жанрі пісочниця з відкритим світом і елементами виживання, де користувачі можуть проявляти свої творчі навички, будувати будинки і навіть цілі міста.

Перша версія гри вийшла 2009 р. Прислухаючись до відгуків користувачів, розробники покращували Minecraft, додаючи до нього все нові й нові механіки. Проєкт досить швидко набирав популярність. А станом на жовтень 2023 року, це найбільш продавана гра в історії. Найближчий конкурент Minecraft – п'ята частина Grand Theft Auto.

Завдяки унікальному геймплею, Minecraft здобув неабияку популярність не лише серед геймерів, а й серед неігрової спільноти. Наприклад, у багатьох навчальних закладах Minecraft використовують в освітніх цілях. Діти в грі можуть вивчати біологію, фізику, історію та інші науки.

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