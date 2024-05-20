GTA 5, що вийшла ще 2013 року, досі не втрачає актуальності і нещодавно подолала рубіж у понад 200 млн копій.

Нещодавно компанія Take-Two (власник Rockstar) опублікувала звіт, у якому поділилася продажами своїх відеоігор. Так, наприклад, стало відомо, що тираж GTA 5 перевищив 200 млн копій. Це третій ігровий бестселер в історії – попереду тільки Tetris і Minecraft.

Ось, як зараз, за даними IGN, виглядає рейтинг найбільш продаваних ігор:

10. Overwatch – 50 мільйонів . Overwatch популяризувала жанр "шутер із героями" (hero shooter) завдяки чудовому геймдизайну, ретельно продуманим героям і постійній онлайн-підтримці. У жовтні 2022-го на зміну Overwatch прийшло безкоштовне продовження Overwatch 2.

. Overwatch популяризувала жанр "шутер із героями" (hero shooter) завдяки чудовому геймдизайну, ретельно продуманим героям і постійній онлайн-підтримці. У жовтні 2022-го на зміну Overwatch прийшло безкоштовне продовження Overwatch 2. 9. Відьмак 3: Дике Полювання – 50 мільйонів. Водночас загальний обсяг продажів серії "Відьмак" перевищив 75 млн примірників. Наразі CD Project працює над кількома новими проєктами за франшизою, включно з The Witcher 4 і ремейком Witcher 1. Відео дня

8. The Elder Scrolls V: Skyrim – 60 мільйонів . Фахівці зазначають, що на тираж вплинули безліч перевидань гри, які випускали під різні платформи.

. Фахівці зазначають, що на тираж вплинули безліч перевидань гри, які випускали під різні платформи. 7. Red Dead Redemption 2 – 64 мільйони . Загалом було продано понад 89 мільйонів примірників у серії, унаслідок чого загальний обсяг продажів оригінальної Red Dead склав близько 25 мільйонів.

6. Mario Kart 8 Deluxe – 70,43 мільйона . Величезний хіт, який зробив внесок в успіх консолі Nintendo Switch.

. Величезний хіт, який зробив внесок в успіх консолі Nintendo Switch. 5. PUBG – 75 мільйонів . Після подолання цієї позначки, у грудні 2022 року гра перейшла на умовно-безкоштовну модель поширення.

. Після подолання цієї позначки, у грудні 2022 року гра перейшла на умовно-безкоштовну модель поширення. 4. Wii Sports – 82,9 мільйона . Гра була випущена разом із консоллю Wii 2006 року і на сьогодні є найбільш продаваною грою за всю історію Nintendo.

. Гра була випущена разом із консоллю Wii 2006 року і на сьогодні є найбільш продаваною грою за всю історію Nintendo. 3. Grand Theft Auto V – 200 мільйонів . Можливо, ця цифра була б ще вищою, якби увага Rockstar не зміщувалася на інші проєкти. Були чутки, що проєкт мав отримати 8 сюжетних доповнень про головних героїв, але вони так і не вийшли у світ через акцент на GTA Online.

2. Майнкрафт – 300 мільйонів. Ця цифра відображає загальний обсяг продажів на всіх платформах. Завдяки унікальному геймплею, Minecraft здобув величезну популярність не тільки серед геймерів, а й серед неігрової спільноти.

1. Тетріс – 520 мільйонів. Мабуть, найбільш позачасова відеогра з будь-коли створених, впевнено посідає перше місце в списку бестселерів усіх часів. Остання варіація культової головоломки вийшла 2020 року під назвою Puyo Puyo Tetris 2.

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