Реліз гри очікується 21 травня.

На Future Games Show Spring Showcase 2024 публіці нагадали про майбутній вихід екшену Senua's Saga: Hellblade II.

Як відомо, її попередниця, гра 2017 року від студії Ninja Theory, несподівано стала відкриттям для багатьох геймерів, а тому на сиквел дуже чекають. Представлений ролик включає у себе раніше показані кадри, але має видовищний, похмурий та атмосферний вигляд.

У новій частині головна героїня Сенуа повернеться на свою батьківщину в Ісландію. Вона хоче помститися племені варварів за знищення її рідного селища. Для цього Сенуа збере армію та поведе її на битви, в яких зіткнеться з опором людей та моторошних міфічних тварюк.

Однак психічні проблеми дівчини, про які відомо ще з першої частини, нікуди не поділися. У сиквелі вона продовжить чути голоси, бачити галюцинації та страждати панічними атаками.

Реліз Senua's Saga: Hellblade II очікується 21 травня на PC і Xbox Series. З першого дня гра буде доступна в Game Pass.

Детальніше про Senua's Saga: Hellblade II

Це продовження пригод Сенуї — кельтської войовниці, яка страждає на шизофренію.

Основною темою гри стане шаманізм, а події розгортатимуться в Ісландії.

У грі буде вкрай реалістична графіка. Освітлення, анімації, тіні, деталізація — все це реалізовано на абсолютно новому рівні якості.

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