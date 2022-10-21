Розробники провели презентацію і поділилися подробицями гри.

Capcom провела презентацію Resident Evil Showcase. В рамках трансляції японська компанія представила сюжетний трейлер ремейка Resident Evil 4. Потім розробники опублікували системні вимоги, скриншоти і поділилися різноманітними подробицями. А видання GameSpot вже порівняло оновлену версію з оригіналом 2005 року.

У свіжому трейлері демонструється, як у віддаленому іспанському селі, де розгортаються події гри, проводиться ритуал. Потім в кадрі з'являється головний герой Леон Кеннеді, який взаємодіє з різними персонажами. Глядачі можуть побачити момент зустрічі з дочкою президента США Ешлі, втечу від ворогів і неймовірну Аду Вонг.

Після трансляції видання IGN опублікувало інтерв'ю з продюсером ремейка Resident Evil 4 Йосіакі Хірабаясі. Він розповів різні подробиці, в тому числі про сюжет. Історію в ремейку розширять, щоб більше сконцентруватися на взаєминах між персонажами. Наприклад, діалогів між Леоном і Ешлі стане більше, а дівчина буде активніше демонструвати свій страх.

Атмосферу гри зроблять більш моторошною в порівнянні з оригіналом, проте жартівливі зауваження протагоніста залишаться. Що стосується геймплея, то в ньому особливу увагу приділили застосуванню ножа. Він дозволить парирувати атаки, добивати ворогів і вириватися з захоплень. Однак ніж буде ламатися, хоча поки невідомо, як його ремонтувати.

У грі також зменшать кількість QTE-івентів. В окремих сценах вони залишаться, але геймплейні епізоди з ланцюжками натискань різних клавіш приберуть. На QTE була побудована ціла битва з босом в оригіналі, тому поки незрозуміло, як її реалізують в ремейку.

Скриншоти і порівняння оновленої версії Resident Evil 4 з "четвіркою" 2005 року дозволяють оцінити якість графіки. Розробники зробили гру більш похмурою, змінили дизайн цілих локацій, повністю переробили освітлення, змістили акценти в заставках і так далі. Завдяки цьому ремейк відчувається, як повністю новий проект. Схожого ефекту Capcom досягла в оновленій "двійці".

Мінімальні вимоги (1080р, 60 кадрів/с, низькі налаштування):

ОС: Windows 10 (64-бітна);

процесор: Intel Core i5-7500 або AMD Ryzen 3 1200;

оперативна пам'ять: 8 Гбайт;

відеокарта( без трасування променів): NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (4 Гбайт) або AMD Radeon RX 560 (4 Гбайт);

відеокарта( з трасуванням променів): NVIDIA GeForce RTX 2060 або AMD Radeon RX 6700 XT;

DirectX: версії 12.

Рекомендовані вимоги (1080р, 60 кадрів/с, високі налаштування):

ОС: Windows 10 (64-бітна);

процесор: Intel Core i7-8700 або AMD Ryzen 5 3600;

оперативна пам'ять: 16 Гбайт;

відеокарта( без трасування променів): NVIDIA GeForce GTX 1070 або AMD Radeon RX 5700;

відеокарта( з трасуванням променів): NVIDIA GeForce RTX 2070 або AMD Radeon RX 6700 XT;

DirectX: версії 12.

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