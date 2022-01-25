Виявляється, основна лінія оповіді відніме не так вже й багато часу.

Продюсер Elden Ring Ясухіро Кітао в рамках заходу Taipei Game Show 2022 поділився новими подробицями гри. Він розповів про тривалість майбутнього проекту студії FromSoftware, відомої завдяки Dark Souls і Bloodborne, сюжетні розвилки і загальну кількість контенту. А ще розробники оголосили, що їх рольовий екшен пішов на золото. Майстер-диск з Elden Ring відправили видавцеві, і гра вийде точно в призначений термін — 25 лютого. Тепер FromSoftware взялася за патч першого дня.

Ясухіро Кітао дав наступний коментар щодо тривалості проекту: "Це буде істотно відрізнятися в залежності від гравця. Але якщо говорити про цілі, поставлені під час розробки, то ідея полягає в тому, що основний маршрут повинен бути пройдений приблизно за 30 годин. Гра в цілому досить масштабна і містить ще багато десятків годин геймплея, але якщо ми говоримо тільки про основний маршрут, то це не повинно зайняти набагато більше часу".

Читайте такожГравці розкрили секрети, які були заховані на карті Elden RingКітао дав зрозуміти, що 30 годин — це мінімум для проходження Elden Ring. Якщо гравець захоче відхилитися від основних місій і досліджувати світ, то він може помножити згаданий показник на два або навіть три. Судячи з фанатських спостережень, в проекті реалізований величезний світ з купою секретів, битв і несподіваних зустрічей. Кітао також згадав, що Elden Ring не вдасться пройти на 100% за один раз. Ближче до кінця гри з'являються сюжетні розвилки, які закривають доступ до частини контенту. Якщо захочеться побачити всі фінальні шляхи, то доведеться заново штурмувати сюжетну кампанію.

Що відомо про Elden Ring

Elden Ring — це найбільша гра FromSoftware. У ній буде безшовний відкритий світ, динамічна система погодних умов і зміна часу доби.

Подорожувати по локаціях гри можна верхи на коні.

Користувачі повинні створити персонажа і прокачати його під власний стиль бою.

У сутичках можна застосовувати різноманітну зброю, магію та інші навички.

Крім звичайних поєдинків, в грі будуть елементи потайного проходження.

Попередні замовлення проекту вже відкриті. У Steam ціна становить 799 гривень.

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