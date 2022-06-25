Докази вказують, що FromSoftware випустить продовження Armored Core.

Японська студія FromSoftware, яка відома завдяки Dark Souls, Bloodborne і Elden Ring, працює відразу над декількома іграми. Виробництво однієї з них знаходиться на фінальній стадії.

Цією інформацією поділився керівник компанії Хідетака Міядзакі в свіжому інтерв'ю порталу 4Gamer. А додаткові підтвердження користувачі знайшли в списку вакансій на сайті FromSoftware.

Журналісти запитали голову студії про три ігри, над якими вона працювала паралельно з розробкою Sekiro: Shadows Die Twice. Однією з них виявилася Elden Ring, а інформація про дві інші не надходила. Репортери поцікавилися, як далеко просунулося створення не анонсованих ігор.

Міядзакі відповів на це, що один з проектів знаходиться на "фінальній стадії". Керівник також розповів про паралельне створення декількох ігор у стінах FromSoftware. Студія значно розширилася і продовжує набирати фахівців. Тому в майбутньому вона буде випускати проекти від різних директорів розробки і їх команд.

"Я зміг створити гру з відчуттям масштабу Elden Ring завдяки збільшенню людських ресурсів в компанії, але надалі, думаю, ми будемо частіше залишати проект на інших. Насправді, є кілька ігор, якими керую не я, і пора збільшити число розробників", — повідомив Міядзакі.

У Twitter FromSoftware підтвердила створення декількох нових проектів. Компанія опублікувала список вакансій, в яких встигли покопатися користувачі. Вони виявили, що одному з дизайнерів персонажів належить моделювати мехів. Це натякає на повернення серії Armored Core. А судячи з вакансії планувальника, один з проектів знаходиться на ранній стадії розробки.

Що ще відомо про нові ігри FromSoftware

В середині січня у Мережу витекли скриншоти, геймплейні відео і подробиці нової Armored Core. Судячи з усього, саме вона знаходиться на фінальній стадії виробництва. Гра відзначиться великим світом, битвами за участю мехів і можливістю застосовувати холодну і вогнепальну зброю.

За словами кількох джерел, FromSoftware створює ексклюзив PlayStation 5. Назва проекту невідома, але це точно не Bloodborne 2.

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