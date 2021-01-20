Продовження God of War було анонсовано у вересні 2020 року / фото Santa Monica
Студія Santa Monica, яка створила знамениту франшизу God of War, працює над новим неанонсованим проектом.
Про це стало відомо завдяки вакансіям, які студія опублікувала у себе на сайті та на сторінці в Твіттері.
Студія набирає людей для роботи над новим проектом / фото twitter.com/SonySantaMonica
Для нового проекту Santa Monica шукає художнього керівника, програмістів, сценаристів та дизайнерів.
Відомо, що студія вже давно працює над продовженням God of War – його анонсували у вересні 2020 року на презентації PlayStation 5. Тому велика кількість нових вакансій говорить про те, що неанонсований проект не буде пов'язаний з культовою серією екшенів.
Детальніше про God of War
- God of War – це продовження серії екшн-ігор про спартанця Кратоса, який бореться з богами. Гра вийшла у 2018 році і стала своєрідним перезапуском франшизи, змінивши сеттинг з грецького на скандинавський. При цьому змінився й тон оповідання. У Кратоса з'явився син Атрей, якого він повинен виховувати.
- Завдяки якісній постановці, цікавим режисерським рішенням, видовищним боям і захоплюючому сюжету God of War (2018) була визнана "Грою року".