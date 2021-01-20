Студія набирає співробітників для розробки неанонсованої гри.

Студія Santa Monica, яка створила знамениту франшизу God of War, працює над новим неанонсованим проектом.

Про це стало відомо завдяки вакансіям, які студія опублікувала у себе на сайті та на сторінці в Твіттері.

Для нового проекту Santa Monica шукає художнього керівника, програмістів, сценаристів та дизайнерів.

Відомо, що студія вже давно працює над продовженням God of War – його анонсували у вересні 2020 року на презентації PlayStation 5. Тому велика кількість нових вакансій говорить про те, що неанонсований проект не буде пов'язаний з культовою серією екшенів.

Детальніше про God of War

God of War – це продовження серії екшн-ігор про спартанця Кратоса, який бореться з богами. Гра вийшла у 2018 році і стала своєрідним перезапуском франшизи, змінивши сеттинг з грецького на скандинавський. При цьому змінився й тон оповідання. У Кратоса з'явився син Атрей, якого він повинен виховувати.

Завдяки якісній постановці, цікавим режисерським рішенням, видовищним боям і захоплюючому сюжету God of War (2018) була визнана "Грою року".

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Автор: Сергій Коршунов