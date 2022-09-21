Проект поки на ранній стадії розробки.

Інсайдер і редактор Venture Beat Джефф Грабб знову виявився правий. На початку вересня він повідомляв, що студія Motive і видавництво Electronic Arts створюють гру про Залізну людину. А нещодавно витік офіційно підтвердили.

Розробники зробили скромний анонс в Twitter. Студія Motive зізналася, що дійсно працює над сюжетною грою про Залізну людину. Правда, деталями команда не поділилася, і чекати їх найближчим часом не варто, тому що проект знаходиться на ранній стадії.

"Ми не можемо бути ще більш схвильованими співпрацею з Marvel Games над абсолютно новою однокористувацькою пригодницькою грою про Залізну людину. Поки ми знаходимося на ранній стадії розробки, це нова захоплююча пригода для нашої студії", — сказано в офіційному повідомленні Motive.

Відео дня

Зараз основний проект студії — це ремейк Dead Space. Він вийде 27 січня 2023 року на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X і Series S. Судячи з усього, повноцінне виробництво гри про Залізну людину почнеться тільки після випуску хорора.

Інформація про інші проекти про супергероїв

Skydance New Media створює гру про Капітана Америку і Чорну Пантеру в антуражі Другої світової війни. Це буде пригодницький екшен в дусі Uncharted.

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