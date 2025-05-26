Трейлер вийшов занадто кінематографічним, а в самій грі навіть немає інтерфейсу.

Alkahest, фентезійна RPG у дусі Dark Messiah від маловідомої студії Push On, нещодавно отримала новий трейлер, який заявлений як геймплейний. Однак до ролика одразу виникли питання: він виглядає як постановочна сцена із заскриптованими анімаціями.

Довжина трейлера трохи більше 40 секунд. Герой біжить до укріплення, прикривається щитом від стріл, злітає в повітря на возі, ловить бочку, що летить, жбурляє її в противника, вступає в ближній бій. Усе це оформлено з голлівудською плавністю, без інтерфейсу, без реалістичної поведінки камери або персонажа. У користувачів виникає закономірна підозра: це не геймплей, а синематик.

Розробники і раніше вдавалися до подібного. Після першого трейлера Push On визнала, що використовувала постановочні сцени для видовищності. Новий ролик майже не відрізняється, звідси і звинувачення в тому, що гру насправді ніхто не бачив.

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Деякі глядачі знаходять ознаки справжніх ігрових анімацій: дрібні збої між рухами, характерні для реального геймплею. Але це все здогадки.

Раніше Пітер Моліньйо розповів, чому його найнеймовірніша гра, у геймплей якої теж багато хто не вірив, так і не вийшла.

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