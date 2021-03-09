Розробники 5 років працювали над грою, яка виявилася провальною.

Студія V1 Interactive, яка створила провальний тактичний шутер Disintegration, оголосила про своє закриття.

Про це розробники повідомили у Твіттері.

"З жалем повідомляємо, що V1 Interactive офіційно закривається. Ми хочемо подякувати всім талановитим людям у студії, завдяки яким останні 5 років були прекрасними. А також хотіли б висловити щиру подяку чудовій спільноті, яка нас підтримала", – написали в V1 Interactive.

Науково-фантастичний шутер Disintegration був розроблений геймдизайнером Маркусом Лейто, одним з творців знаменитої серії Halo.

Гра вийшла 15 липня, і була прохолодно зустрінута як критиками, так і користувачами. На агрегаторі Metacritic шутер отримав 62 бали від ЗМІ та 5,9 бала від гравців.

Лише через місяць після релізу у грі стартували перші безкоштовні вихідні. Таким чином автори намагалися привести в гру велику аудиторію. Проте це не допомогло.

Через п'ять місяців після виходу розробники оголосили про відключення серверів Disintegration.

Детальніше про Disintegration

Disintegration – це тактичний науково-фантастичний шутер з елементами стратегії в реальному часі. Дії гри розгортаються в найближчому майбутньому. Через голод і хвороби велика частина людства загинула. Ті, хто залишився в живих перенесли свою свідомість в тіла роботів. Головний герой, пілот Ромер Шол, зі своєю командою намагається протистояти військовому угрупованню під назвою Рейонн, яке прагне знищити залишки людства.

Крім сюжетної кампанії в грі був мультиплеєр з трьома режимами, безліччю мап та боями 5 на 5 осіб.

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Автор: Сергій Коршунов