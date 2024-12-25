В поздравлении звучит кавер на "Щедрик" от украинской фолк-группы "Пиріг і Батіг".

Розробники Stalker з GSC Game World привітали гравців із прийдешнім Різдвом листівкою.

У пості в X ( колишній Twitter) розробники доповнили арт невеличкою історією про те, як бувалий сталкер вкотре прийшов до давно занедбаної квартири в Прип'яті та всівся дивитись на краєвид за вікном, де височіє палац культури Енергетик. Він відчуває, що він удома.

У відео грає кавер на класичну українську різдвяну пісню композитора Миколи Леонтовича "Щедрик" у виконанні львівського фолк-гурту "Пиріг і Батіг".

Він знав, що цієї ночі він не буде самотнім. І якби у нього було лише одне бажання, він би загадав опинитися саме тут — серед друзів, серед вірних сталкерів. І йому це вдалося. З Різдвом вас, друзі. Ваша команда, GSC Game World

Раніше ми розповідали, що S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl визнали однією з найкрасивіших ігор 2024 року за версією видання GamingBolt. У питаннях естетики український шутер перевершила тільки Senua's Saga: Hellblade 2 від британської Ninja Theory.

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