Геймплейно вони можуть сподобатися не всім, але в плані візуалу ці ігри перевершили всі очікування.

Видання GamingBolt склало топ ігор 2024 року з найкрасивішою графікою. До нього увійшли відразу 20 проєктів, випущених за останні 12 місяців, які вразили фахівців візуальним стилем і увагою до деталей.

Лідером рейтингу стала Senua's Saga: Hellblade 2. Студія Ninja Theory завжди славилася тим, що з кожною новою грою робить величезний крок уперед у плані графіки, і цього разу, заручившись підтримкою Microsoft, вона виклалася на повну. Розробники приділили особливу увагу опрацюванню міміки героїв, висвітленню і кінематографічним вставкам, що створюють унікальний досвід.

Геймплейно Hellblade 2 може сподобатися не всім, і багато хто каже, що вона не йде в жодне порівняння з першою частиною у багатьох важливих аспектах, але її все одно варто спробувати заради візуальної складової, зазначили експерти.

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На друге місце поставили український S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Шутер у відкритому світі входить до числа найкрасивіших ігор, випущених у цьому поколінні, ідеться в статті. Він може похвалитися приголомшливим рівнем деталізації, де кожна деталь підкреслює похмуру атмосферу постапокаліптичної Чорнобильської зони.

Третє місце в рейтингу посів авіасимулятор Microsoft Flight Simulator 2024, який захоплює своєю фотореалістичною графікою. Він використовує точну карту Землі з якісними знімками із супутників і аерофотозйомки. Ви буквально можете відвідати будь-яку точку планети і побачити її у всій красі.

У топ потрапили й інші гучні релізи. Серед них – ремейк Silent Hill 2 на рушію Unreal Engine 5, китайський екшен Black Myth: Wukong, масштабна "рольовка" Final Fantasy VII Rebirth і видовищний файтинг Tekken 8.

Ці 20 ігор назвали найкрасивішими у 2024 році:

Senua's Saga: Hellblade 2 S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Microsoft Flight Simulator 2024 Silent Hill 2 Final Fantasy 7 Rebirth Black Myth: Wukong Warhammer 40,000: Space Marine 2 Tekken 8 Suicide Squad: Kill the Justice League Indiana Jones and the Great Circle Dragon's Dogma 2 Star Wars Outlaws Dragon Age: The Veilguard Stellar Blade Like a Dragon: Infinite Wealth DRAGON BALL: Sparking! ZERO Gray Zone Warfare Empire of the Ants Bodycam F1 24

2024-й вийшов багатим на релізи, але наступний рік має шанси порвати всі рейтинги і чарти. Що говорити, якщо в одному тільки лютому виходять Kingdom Come: Deliverance II, Assassin's Creed Shadows, Civilization 7, Avowed і Monster Hunter Wilds. А восени ми чекаємо на ГТА 6.

У Steam тим часом триває великий зимовий розпродаж, на якому можна урвати хіти цього (включно зі STALKER 2) і минулого року за непоганою ціною.

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