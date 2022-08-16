Подробиці проекту Weta Workshop поки не розголошуються.

Студія Weta Workshop допомагала реалізовувати візуальні ефекти в кінотрилогії "Володар перснів" Пітера Джексона. У 2014 році вона відкрила новий підрозділ для створення інтерактивних розваг. І тепер компанія оголосила про свою першу гру. Це буде проект у всесвіті Джона Р. Р. Толкіна, з якою студія добре знайома.

"Middle-Earth Enterprises ліцензувала літературні твори серії, надавши Weta Workshop найширшу творчу ліцензію на інтерпретацію основної історії книг", — сказано в офіційному прес-релізі.

Видавцем гри виступить Private Division, лейбл Take-Two Interactive. Він відповідав за просування таких проектів, як The Outer Worlds, Kerbal Space Program і OlliOlli World.

"Ми дуже раді співпрацювати з Weta Workshop для видання гри, дія якої відбувається в такому незвичайному і знаменитому всесвіті. Інтелектуальна власність "Володар перснів" виступає домом для стількох чудових історій, і ніхто краще команди Weta Workshop не зможе створити новий відмітний ігровий досвід Середзем'я", — заявив Майкл Ворош, глава Private Division і головний стратег Take Two.

Які ще ігри у всесвіті "Володаря перснів" знаходяться в розробці

The Lord of the Rings: Gollum від Daedalic Entertainment і Nacon. Це стелс-пригода, в якій демонструється раніше невідома глава з життя Голлума.

The Lord of the Rings: Return to Moria від Free Range Games і North Beach Games. Гра буде симулятором виживання, де користувачі перевтіляться в гномів і відправляться досліджувати тунелі Морії.

Мобільна умовно-безкоштовна Lord of the Rings: Heroes of Middle Earth. За створення проекту відповідає Electronic Arts. Вона стане традиційною RPG для iOS і Android — з екіпіровкою, покроковими битвами, прокачуванням і іншим.

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