Цей випадок вплинув на філософію всіх ігор Nintendo.

Шигеру Міямото, легендарний розробник і творець Mario, The Legend of Zelda та Donkey Kong поділився цікавою історією про тестування гри, яка вплинула на підхід Nintendo до створення ігор.

В інтерв'ю Shmuplation розробник розповів, що під час розробки культової Super Mario 64 група з десяти школярів, включно з сином Міямото, отримала можливість пограти в ранню версію гри.

Результати тестування виявилися несподіваними, особливо для самого Міямото. Його син, здається, не успадкував майстерність свого батька у відеоіграх.

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"Він десятки разів намагався забратися на цей нездоланний пагорб. Як батько, я не міг не подумати: 'Боже, у цієї дитини взагалі є мізки?'"

Цей досвід допоміг Nintendo переосмислити важливість складності в іграх. "Прийнято думати, що якщо ти не можеш пройти гру, то вона не є хорошою або веселою. Але якщо гра приносить задоволення, навіть якщо гравець не просувається вперед, значить, вона вже працює". Цей підхід став ключовою філософією компанії, зробивши наголос на веселощах як головній меті ігор.

Раніше ми розповідали, що стала відома точна дата, коли найімовірніше анонсують Nintendo Switch 2.

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