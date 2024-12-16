Розкрито точну дату виходу Nintendo Switch 2 – про консоль уже майже все відомо

Офіційний анонс нової консолі заплановано вже на наступний місяць.

Чутки про Nintendo Switch 2 не вщухають кілька тижнів. Нещодавно в мережі з'явився макет консолі та рендери з реальними габаритами, а тепер витекла інформація про можливі терміни релізу.

Nintendo Switch 2 анонсують у січні, а вийде вона в середині березня, хоча раніше очікували на реліз ближче до літа. Про це пишуть тематичні ЗМІ з посиланням на користувача з Reddit, який стверджує, що він уже бачив фінальну ітерацію приставки і навіть тримав її в руках.

Ймовірно, як майданчик для анонса буде обрано CES 2025, оскільки це найближчий великий захід, присвячений техніці. Є чутки, що консоль подорожчає: різні джерела називають ціну 399 і 499 доларів.

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Судячи з макетів, які вже засвітилися в мережі, Switch 2 матиме максимально схожий вигляд на перше покоління, але з більш округлим дизайном і збільшеним до 8 дюймів екраном. Форм-фактор із "джойконами" по боках нікуди не дінеться, але тепер вони з'єднуватимуться з корпусом пристрою за допомогою магнітів замість слайдерної конструкції.

Джерела також повідомляють, що Switch 2 отримає кастомний графічний чип NVIDIA з підтримкою фірмових технологій, включно з трасуванням променів і DLSS. Тобто ігри на компактній приставці матимуть максимально крутий вигляд. Також консоль отримає зворотну сумісність з іграми з Switch. А ось екран залишиться IPS.

Раніше з'явилася інформація, що Sony і AMD об'єдналися для створення нової портативної консолі. Причому це буде не просто гаджет для ностальгуючих. Японці мають намір відвоювати собі частину сегмента портативних ігрових станцій.

Водночас Microsoft випустить новий Xbox і портативного конкурента Steam Deck вже у 2026 році. Імовірно, реліз присвятять 25-річчю першої консолі.

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