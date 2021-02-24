Warface: Breakout роздаватимуть з 1 по 31 Березня / фото Allods Team
Microsoft оголосила список ігор, які дістануться безкоштовно передплатникам сервісу Xbox Live Gold в березні. Всього користувачі отримають чотири гри. Це стратегія Port Royale 3, шутери Warface: Breakout та VALA, а також Metal Slug 3.
Про це компанія повідомила у блозі Xbox.
Трейлер Port Royale 3
- У цій економічній стратегії гравець починає з одним кораблем. Його завдання – плавати між островами Карибського моря, торгувати і розбагатіти. Після цього можна буде заснувати власну державу, вести дипломатичну діяльність, купувати або захоплювати кораблі.
- Забрати Port Royale 3 за передплатою можна буде з 16 по 31 березня.
Трейлер Warface: Breakout
- Breakout – це тактичний шутер, який є спін-оффом гри Warface. Тут гравці в командах 5 на 5 б'ються один з одним і виконують різноманітні завдання.
- Отримати Warface: Breakout безкоштовно можна з 1 по 31 березня.
Трейлер Metal Slug 3
- Metal Slug 3 – це піксельна гра в жанрі shoot 'em up, де двоє героїв Марко і Тарма б'ються з повстанськими силами генерала Мордена.
- Передплатники можуть забрати Metal Slug 3 з 1 по 15 березня.
Трейлер VALA: Vicious Attack Llama Apocalypse
- Кооперативний top-down шутер від інді-студії RogueCode. У ньому гравці повинні керувати загонами бойових мехів, щоб протистояти лама-апокаліпсису.
- Гру VALA віддаватимуть за передплатою з 16 березня по 15 квітня.
Нагадаємо, що до кінця лютого передплатники Xbox Live Gold можуть отримати безкоштовно Resident Evil, Gears 5, Lost Planet 2, а також Dandara: Trials of Fear Edition.