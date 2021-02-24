До кінця лютого користувачі консолей Xbox можуть забрати Resident Evil та Gears 5.

Microsoft оголосила список ігор, які дістануться безкоштовно передплатникам сервісу Xbox Live Gold в березні. Всього користувачі отримають чотири гри. Це стратегія Port Royale 3, шутери Warface: Breakout та VALA, а також Metal Slug 3.

Про це компанія повідомила у блозі Xbox.

Трейлер Port Royale 3

У цій економічній стратегії гравець починає з одним кораблем. Його завдання – плавати між островами Карибського моря, торгувати і розбагатіти. Після цього можна буде заснувати власну державу, вести дипломатичну діяльність, купувати або захоплювати кораблі.

Забрати Port Royale 3 за передплатою можна буде з 16 по 31 березня.

Трейлер Warface: Breakout

Breakout – це тактичний шутер, який є спін-оффом гри Warface. Тут гравці в командах 5 на 5 б'ються один з одним і виконують різноманітні завдання.

Отримати Warface: Breakout безкоштовно можна з 1 по 31 березня.

Трейлер Metal Slug 3

Metal Slug 3 – це піксельна гра в жанрі shoot 'em up, де двоє героїв Марко і Тарма б'ються з повстанськими силами генерала Мордена.

Передплатники можуть забрати Metal Slug 3 з 1 по 15 березня.

Трейлер VALA: Vicious Attack Llama Apocalypse

Кооперативний top-down шутер від інді-студії RogueCode. У ньому гравці повинні керувати загонами бойових мехів, щоб протистояти лама-апокаліпсису.

Гру VALA віддаватимуть за передплатою з 16 березня по 15 квітня.

Нагадаємо, що до кінця лютого передплатники Xbox Live Gold можуть отримати безкоштовно Resident Evil, Gears 5, Lost Planet 2, а також Dandara: Trials of Fear Edition.

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Автор: Сергій Коршунов