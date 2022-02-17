Патч 1.5 вніс невеликі, але приємні корективи в близькі стосунки Ві з різними персонажами.

На цьому тижні CD Projekt RED випустила некстген-версії Cyberpunk 2077 і велике оновлення 1.5. Патч додав в гру багато поліпшень, які пов'язані зі штучним інтелектом, поведінкою натовпу, водінням, прокачуванням та іншими аспектами. Однак CDPR не обмежилася одними лише масштабними змінами. Студія реалізувала багато невеликих нововведень, і частина з них пов'язані з романтичними партнерами головного героя Ві. Близькі стосунки з різними персонажами розширили і доповнили приємними несподіванками. Сюди входять навіть еротичні фотографії.

Інтимний знімок може надіслати Панам. Якщо роман з дівчиною зайде досить далеко, то вона відправить на телефон Ві невеликий сюрприз. На зображенні героїня позує голою перед дзеркалом. Зображення охоплює тільки верхню частину тіла, але груди Панам спеціально прикрила руками і смартфоном. Тобто фото має еротичний характер, але забороненого контенту на ньому немає. А якщо врахувати "дорослий" віковий рейтинг Cyberpunk 2077 і сексуальні сцени в грі, то такі знімки здаються взагалі дрібницею.

Поки незрозуміло, чи можуть інші романтичні партнери надсилати схожі картинки. Користувачі ще тільки з'ясовують, як розширилися лінії відносин. Наприклад, відвідувачу форуму Reddit під псевдонімом DrunkLad написала бабуся Джуді Альварес. Вона вирішила перевірити, чи гідного партнера обрала внучка. Під час бесіди можна отримати схвалення на побачення з Джуді.

Детальніше про Cyberpunk 2077

У проекті розповідається історія найманця на ім'я Ві. Після участі в масштабному пограбуванні у нього в голові з'явився чіп з цифровою копією Джонні Сільверхенда у виконанні Кіану Рівза. Від нього потрібно позбутися, а інакше головний герой помре.

Геймплей Cyberpunk 2077 включає багато механік. Є стрілянина, злом, стелс, ближній бій, поїздки на автомобілях та інше.

Гра доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S. На консолях поточного покоління є 5-годинне демо, яке дозволяє випробувати Cyberpunk 2077.

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