Разом з ними в проект додадуть зброю, різні функції та інший контент.

Студія CD Projekt RED не закидає Cyberpunk 2077, незважаючи на критику гри на релізі. Компанія підтримує проект і створює новий контент для нього. Розробники готуються випустити свіжий великий патч, і в ньому точно з'являться місії, натхненні Cyberpunk: Edgerunners. Це анімаційний фільм за мотивами гри.

Інформація про новий контент для Cyberpunk 2077 з'явилася на офіційному акаунті CD Projekt RED в Instagram. Раніше студія повідомила, що наступний випуск шоу Night City Wire пройде 6 вересня, початок — о 18:00 за київським часом. Трансляцію присвятять Cyberpunk: Edgerunners, тобто розкажуть про сюжет, виробництво і, можливо, зв'язок аніме з грою.

А після заходу почнеться стрім з розробниками. На ньому дизайнер рівнів Майлз Тост і дизайнер Патрік Міллс розкажуть про майбутнє оновлення Cyberpunk 2077. До нього увійде різний контент: зброя, функції і завдання, натхненні анімаційним фільмом.

Відео дня

Cyberpunk: Edgerunners — що відомо про аніме

Виробництвом займається команда Trigger, яка відома за стрічками Kill la Kill, Darling in The Franxx, Little Witch Academia. Вона також створила один з епізодів Star Wars: Visions.

Режисером картини виступить Хіроюкі Імаїсі (Gurren Lagann, Kill la Kill, Promare), за дизайн персонажів відповідає Йо Йосінарі (Panty & Stocking with Garterbelt, Little Witch Academia), а саундтрек доручили легендарному Акірі Ямаоці (Silent Hill, Castlevania: Symphony of the Night).

Cyberpunk: Edgerunners вийде у вересні 2022 року на Netflix, точна дата релізу поки не повідомляється.

Вас також можуть зацікавити новини: