Стрічка вийде вже у вересні.

Стрімінговий сервіс Netflix оголосив дату релізу очікуваного аніме Cyberpunk: Edgerunners за мотивами екшен-RPG Cyberpunk 2077 від польської студії CD Projekt RED. Стрічку не доведеться довго чекати.

Вихід анімаційного серіалу відбудеться 13 вересня. Підписникам Netflix стануть доступні відразу всі десять епізодів. Інформація про вихід Cyberpunk: Edgerunners з'явилася на офіційному сайті стрімінгового сервісу. Однак новий трейлер творці аніме поки не випустили. Можливо, його опублікують в осяжному майбутньому.

Cyberpunk: Edgerunners — що відомо про аніме

Виробництвом займається команда Trigger, яка відома за стрічками Kill la Kill, Darling in The Franxx, Little Witch Academia. Вона також створила один з епізодів Star Wars: Visions.

Режисером картини виступить Хіроюкі Імаїсі (Gurren Lagann, Kill la Kill, Promare), за дизайн персонажів відповідає Йо Йосінарі (Panty & Stocking with Garterbelt, Little Witch Academia), а саундтрек доручили легендарному Акірі Ямаоці (Silent Hill, Castlevania: Symphony of the Night).

Cyberpunk: Edgerunners вийде у вересні 2022 року на Netflix, точна дата релізу поки не повідомляється.

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