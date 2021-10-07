Якщо швидко натиснути паузу і повернутися в гру, можна помітити цікавий ефект.

Відвідувач форуму Reddit під псевдонімом Solemn926 виявив в Cyberpunk 2077 новий забавний баг. Він пов'язаний з фізикою жіночих грудей, тому користувачі відразу почали жартувати. У коментарях під роликом гравці зарахували помилку до особливостей екшен-RPG від CD Projekt RED.

Щоб виявити баг, потрібно натиснути паузу, а потім різко вийти з меню назад. Це якимось чином впливає на жіночі моделі в Cyberpunk 2077. Їх груди, немов зсуваються трохи в сторони і вгору, після чого стають на колишнє місце. Помилка відбувається навіть в ті моменти, коли дівчина сидить нерухомо.

Найімовірніше, цей ефект пов'язаний з необхідністю швидко завантажити ігровий світ, коли вимикається пауза. Груди просто не встигають за діями користувача, через що помітно її рух.

Нагадаємо: на релізі в Cyberpunk 2077 була колосальна кількість помилок. Вони пов'язані з графікою, геймплеєм, об'єктами оточення і так далі. Ми самі зіткнулися з безліччю багів, наприклад, машиною, яка раптово підлетіла в повітря, перекинулася і стала на колишнє місце. Детальніше про наші враження від гри на запуску можна прочитати в цьому матеріалі.

Деталі Cyberpunk 2077

У проекті розповідається історія найманця на ім'я Ві. Після участі в масштабному пограбуванні у нього в голові з'явився чіп з цифровою копією Джонні Сільверхенда у виконанні Кіану Рівза. Від нього потрібно позбутися, а інакше головний герой помре.

Геймплей Cyberpunk 2077 включає багато механік. Є стрілянина, хакінг, стелс, ближній бій, поїздки на автомобілях та інше.

Запуск Cyberpunk 2077 став репутаційною катастрофою для CD Projekt RED. Проблема була не стільки в багах, скільки в огиднії якості версій гри для PS4 і Xbox One.

Повноцінний реліз проекту на PS5, Xbox Series X і Series S повинен відбутися до кінця поточного року. Правда, CDPR попередила, що може не встигнути.

Автор: Назар Степорук