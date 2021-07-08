Студія просто намагалася нагадати про попередній патч і про те, що гра доступна на всіх платформах, включаючи PlayStation.

Сьогодні користувачі Instagram помітили рекламні ролики Cyberpunk 2077, в яких повідомлялося про "найбільше оновлення" для гри. Однак студія CD Projekt RED спростовувала цю інформацію.

Розробники пояснили, що це була коротка маркетингова кампанія, що розповідає про попереднє оновлення – патч 1.2, передає видання Eurogamer.

"Це була коротка маркетингова кампанія, покликана нагадати вам про оновлення 1.2 і про те, що Cyberpunk 2077 доступний в цифрових магазинах для гравців на ПК, Xbox та PlayStation. Інформація про будь-які майбутні оновлення буде публікуватися в належний час на наших офіційних каналах", – повідомили в CDPR.

Нагадаємо, що 21 червня Cyberpunk 2077 повернули в PS Store. Попри різні патчі та хотфікси, в цифровому магазині PlayStation можна побачити попередження про те, що на базовій PS4 все ще спостерігаються проблеми з продуктивністю. Sony Interactive Entertainment рекомендує запускати гру виключно на PS4 Pro та PS5.

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Автор: Сергій Коршунов