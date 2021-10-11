Дії на одній локації призводять до наслідків на іншій.

Днями дизайнер рівнів Arkane Studios Жюльєн Евійе написав в особистому мікроблозі, що користувачі виявили не всі секрети Deathloop. Як мінімум одну таємницю, над якою він працював, поки ніхто не знайшов. Після його слів фанати почали ретельніше досліджувати гру. В результаті вони домоглися свого і з'ясували, про що говорив Евійе.

Секрет розкрив відвідувач форуму Reddit під псевдонімом BorkowskiBoy. Це підтверджує відео, яке опублікував ентузіаст. Розслідування таємниці потрібно починати на локації скеля Фрістад, а точніше — в притулку художниці Мії. Тут знаходиться ядерний реактор, який вороги активують при виявленні Кольта. Якщо він вибухне, то знищить всю локацію. Але поки йде зворотній відлік, користувач може втекти в тунелі і вижити.

Після цього потрібно відвідати Даунтаун. Уважні користувачі відразу помітять, що локація трохи змінилася. У небі з боку скелі Фрістад з'явиться дим, а на одній з вулиць виникнуть культисти. Вони розкажуть про недавній вибух і обговорять, чи можна перевершити його за масштабами. Гравець вільний перебити членів новоствореної секти або послухати їхні розмови.

Детальніше про Deathloop

Deathloop — це шутер від студії Arkane, відомої по серії Dishonored.

У центрі сюжету Кольт Ван, який намагається втекти з острова, але не може, адже потрапив у часову петлю. Герой змушений проживати один і той же день знову і знову. Щоб врятуватися, йому потрібно знищити вісім цілей, включаючи головну суперницю. Але для перемоги протагоністу доведеться неодноразово померти.

У Deathloop є багатокористувацький режим. У ньому інший гравець може взяти на себе роль Джуліанни, агента, якому доручено захистити часову петлю і знищити Кольта.

Автор: Назар Степорук