Ентузіаст реалізував точну копію будівлі з різними кімнатами і полем для квідича.

Dreams — це гра-конструктор, в якій можна створювати власні інтерактивні проекти. Окремі ентузіасти використовують її інструментарій для реалізації дійсно масштабних творінь. Одним з них нещодавно відмітився автор під псевдонімом jedimaster369. Він побудував в Dreams детальну копію Гоґвортсу з "Гаррі Поттера".

Роботу ентузіаста можна побачити в ролику нижче. Кадри відео показують дослідження різноманітних приміщень замку. Глядачам демонструють обідній зал, де постійно проводилися збори учнів, класи для викладання всіх дисциплін, поле для гри в квідич і так далі. Важливо також відзначити, що jedimaster369 приділив багато уваги деталям. Наприклад, на столах присутня їжа, а коридори Гоґвортсу усипані картинами відповідно до першоджерела. Завдяки цьому замок виглядає автентичним.

"Я додам ще багато сцен, які я створив, але я постарався зробити більше кімнат перед публікацією, щоб його [Гоґвортс] можна було досліджувати набагато довше", — сказано в коментарі jedimaster369.

Судячи з заяви автора, він продовжить працювати над своїм творінням. Можливо, ентузіаст захоче зробити повноцінну гру з замком із "Гаррі Поттера" в якості центральної локації.

Детальніше про Dreams

Це ексклюзивний проект для консолей PlayStation, який дозволяє користувачам створювати власні ігри.

У Dreams є внутрішній редактор, де можна робити інтерактивні творіння різних жанрів — від платформерів і гонок до космічних симуляторів, хоррорів і шутерів від першої особи. Автори вільні використовувати як готові моделі персонажів і оточення, так і створювати власні. А ось логіку, тригери, освітлення, заставки та інші елементи гри потрібно робити самому.

Dreams також має аудіоредактор, який дозволяє створювати музику.

Автор: Назар Степорук