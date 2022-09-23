Акція триватиме протягом тижня.

В магазині Epic Game Store тривають роздачі ігор, які стартували з моменту його появи. Зараз всі бажаючі можуть відвідати сервіс, щоб отримати ARK: Survival Evolved і Gloomhaven. Акція триватиме до 29 вересня, 18:00 за київським часом. Потім безкоштовними стануть платформер з елементами файтинга Runbow і симулятор гонок на дронах The Drone Racing League Simulator.

Детальніше про ігри з роздачі в Epic Games Store

ARK: Survival Evolved — це знаменитий симулятор виживання від Studio Wildcard і Snail Games. У проекті користувачі потрапляють на острів, де їм належить спорудити власну базу і приручати динозаврів. Головне завдання — вціліти і максимально прокачати свого персонажа. Для цього необхідно збирати ресурси, брати участь в боях і формувати свою армію доісторичних істот.

Гра здатна похвалитися великою різноманітністю динозаврів та інших тварин — є як трицератопси, так і шаблезубі кішки. І для кожного звіра передбачено окремий спосіб приручення.

Відео дня

Gloomhaven — це RPG з елементами стратегії від Flaming fowl Studios і Twin Sails Interactive. Проект створений за канонами однойменної настільної гри. Користувачам належить сформувати команду від 2 до 4 найманців з 17 різних персонажів і пройти сюжетну кампанію.

Всього в Gloomhaven передбачено 95 місій, але як саме буде розвиватися історія, залежить від рішень користувача. Ще один важливий елемент в проекті — це прокачування. Правильний вибір і поєднання здібностей підніме бойову ефективність героїв.

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